Tolga Sarıtaş ve oğlu Ali'den yeni fotoğraf! Zeynep Mayruk paylaştı

Uzun süren aşklarını 28 Haziran 2024 tarihinde Çeşme'de düzenlenen masalsı bir düğünle evliliğe taşıyan çift, yazın en çok konuşulan birlikteliklerinden birine imza atmıştı.

Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden müjdeli haberi veren ikili, bir davet çıkışında bebeklerinin erkek olacağını müjdelemişti.

Kaynak: Sosyal medya

Büyük bir heyecanla beklenen o an ise 22 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti ve çift, oğulları Ali'yi kucaklarına aldı.