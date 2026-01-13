Tolga Sarıtaş ve oğlu Ali'den yeni fotoğraf! Zeynep Mayruk paylaştı
Oyuncu Tolga Sarıtaş, şu günlerde hayatının en anlamlı ve en heyecanlı rolünü üstleniyor: Babalık! Sarıtaş ilk kez ebeveyn olmanın tarif edilemez sevincini yaşarken ünlü oyuncunun modacı eşi Zeynep Mayruk, minik oğulları Ali'nin babasıyla olan yeni karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
Uzun süren aşklarını 28 Haziran 2024 tarihinde Çeşme'de düzenlenen masalsı bir düğünle evliliğe taşıyan çift, yazın en çok konuşulan birlikteliklerinden birine imza atmıştı.
Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden müjdeli haberi veren ikili, bir davet çıkışında bebeklerinin erkek olacağını müjdelemişti.
Büyük bir heyecanla beklenen o an ise 22 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti ve çift, oğulları Ali'yi kucaklarına aldı.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU
Mutlu aile pozlarını sık sık sevenleriyle paylaşan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Mayruk'un Instagram üzerinden paylaştığı, eşi ve oğlu Ali'nin yer aldığı o son kare, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Babalık yakıştı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
İşte o paylaşım...