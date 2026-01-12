Tiyatro dünyası yasta! Usta oyuncu Koray Ergun'dan acı haber

Koray Ergun

KORAY ERGUN KİMDİR?

1988 yılında rol aldığı "Aaahh Belinda" filmiyle kamera önü kariyerine adım atan Koray Ergun, asıl başarısını tiyatro sahnelerinde kazandı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun en üretken dönemlerinde sahne alan sanatçı, sadece oyunculuğuyla değil, disiplini ve beyefendi kişiliğiyle de örnek bir isimdi. Hem beyaz perdede hem de TV dizilerinde karakter oyuncusu olarak iz bırakan Ergun, geride sayısız alkış ve unutulmaz bir mesleki miras bıraktı.