Tiyatro dünyası yasta! Usta oyuncu Koray Ergun'dan acı haber
Beynindeki tümörle mücadele eden Ankara Sanat Tiyatrosu’nun usta ismi Koray Ergun, 68 yaşında aramızdan ayrıldı. Başta ailesi olmak üzere sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Türk tiyatrosu, sineması ve dizi dünyası dev bir çınarını daha kaybetti. Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu sahnelerinde toz yutan, "Aaahh Belinda" gibi kült yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta sanatçının oğlu sosyal medya üzerinden duyurdu.
AİLESİNDEN DUYGUSAL MESAJ
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Koray Ergun'un vefatı, ailesi tarafından paylaşılan duygusal bir mesajla açıklandı. Çocukları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanarak acı haberi hayranlarıyla paylaştı.
"BEYNİMDE 3 CM ÇAPINDA UR ÇIKTI"
Usta sanatçı, hastane odasından paylaştığı son mesajında şunları söylemişti:
5 Şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım. Acil servisteki ilaçlı emar sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı. Bunun üzerine 6.02.2025 de sabah 5.43 de 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti. Çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü 15 inde biyopsi sonucunu alacağız. Tüm arayan dostlarıma teşekkürler bu arada bu hastalık yüzünden Ankara Ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım. Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm tüm dostlarıma teşekkürler.
KORAY ERGUN KİMDİR?
1988 yılında rol aldığı "Aaahh Belinda" filmiyle kamera önü kariyerine adım atan Koray Ergun, asıl başarısını tiyatro sahnelerinde kazandı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun en üretken dönemlerinde sahne alan sanatçı, sadece oyunculuğuyla değil, disiplini ve beyefendi kişiliğiyle de örnek bir isimdi. Hem beyaz perdede hem de TV dizilerinde karakter oyuncusu olarak iz bırakan Ergun, geride sayısız alkış ve unutulmaz bir mesleki miras bıraktı.