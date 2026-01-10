Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Tövbe sürecindeyim!

Kaynak: Sosyal medya Instagram hesabında bir video yayınlayan Subaşı, "Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim" diyerek şunları söyledi: "Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi. Ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz"

Kaynak: Sosyal medya Fenomen isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki de her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum"