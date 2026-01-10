Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Tövbe sürecindeyim!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve yapılan testlerde uyuşturucu kullandığı kesinleşen Şeyma Subaşı, rotayı maneviyata kırdı! Test sonucunun "pozitif" çıkmasının ardından sessizliğini bozan fenomen, "Her şerde bir hayır vardır" diyerek tövbe ettiğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Amerika'dan Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda Narkotik ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve burada kan ile saç örneği veren Subaşı'nın, uyuşturucu kullandığı bilimsel raporla tescillendi. Yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Subaşı, yargı sürecinin gölgesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.
Subaşı, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda maneviyat vurgusunu artırdı.
Instagram hesabında bir video yayınlayan Subaşı, "Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim" diyerek şunları söyledi:
"Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi. Ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz"
Fenomen isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki de her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum"
Subaşı'nın bu süreçte yaptığı ve dikkat çeken paylaşımlarından biri de Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaşarak altına "Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım" notunu düşmesi oldu.