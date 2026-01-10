Sibel Can ve Melisa Ural’dan sosyal medyayı sallayan anne-kız pozu: Beğeni butonu çöktü
Ünlü şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural, sosyal medyayı salladı! Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Melisa, Sibel Can ile yeni karesini paylaştı, beğeni butonu çöktü. Görenler gözlerine inanamadı: Kardeş gibisiniz!
Sesi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sibel Can, 1988 senesinde Hakan Ural ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. 11 yıl süren bu fırtınalı evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuk dünyaya geldi.
Anne ve babasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 31 yaşındaki Melisa Ural, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Melisa, bu kez annesiyle yan yana geldiği yeni bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
SOSYAL MEDYA: "SANKİ İKİZİ!"
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa yorum yağdı. Anne-kızın benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları birçok yorum yaptı.
Anne-kız için "Melisa büyüdükçe Sibel Can'ın kopyası oldu. Bakışlar bile aynı!", "Sibel Can hiç yaşlanmıyor ki, yan yana gelince abla-kardeş gibi duruyorlar.", "Sanki ikizi!", "Kardeş gibisiniz" ifadeleri kullanıldı.
İşte Melisa Ural'ın annesi ile yaptığı o paylaşım...
"TARİFSİZ BİR DUYGU"
Annesine olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Melisa Ural, geçtiğimiz aylarda "Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu" sözleriyle yürekleri ısıtmıştı.