Sezen Aksu Covid-19'a yakalandı: Kanlıca'da karantina günleri başladı
Minik Serçe lakaplı sanatçı Sezen Aksu’dan sevenlerini üzen haber geldi! Usta sanatçının yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Kanlıca’daki evinde istirahate çekilen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise ailesinden geldi.
Türk pop müziğinin önde gelen ismi Sezen Aksu, Covid-19'a yakalandı. Test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte vakit kaybetmeden önlemlerini alan sanatçı, İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya girdi.
Sevenleri endişelendiren haberin ardından gözler Aksu'nun sağlık durumuna çevrildi.
KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Yüreklere su serpen açıklama ise sanatçının kardeşi Nihat Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, usta sanatçının genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirtti.
"HAFİF SEMPTOMLARLA ATLATIYOR"
Yıldırım evde tedavisi süren Sezen Aksu'nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Test sonucunun duyulmasının ardından Sezen Aksu'nun hayranları da harekete geçti. Ünlü şarkıcının sevenleri, sosyal medya üzerinden "Geçmiş olsun" mesajları yayınladı.