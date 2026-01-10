Sezen Aksu Covid-19'a yakalandı: Kanlıca'da karantina günleri başladı

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yüreklere su serpen açıklama ise sanatçının kardeşi Nihat Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, usta sanatçının genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirtti.