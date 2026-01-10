Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan eğlenceli paylaşım: Böyle uyum görülmedi!
atv ekranlarının unutulmaz dizisi Hercai ile gönüllerde taht kuran Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile olan mutlu evliliğini sosyal medyaya taşıdı! Ünlü çiftin Instagram’ı yıkan eğlenceli videosu, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulanları arasına girdi.
Hercai'nin Reyyan'ı olarak hafızalara kazınan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ebru Şahin, 2022 yılında hayatını birleştirdiği Cedi Osman ile mutluluk pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, eşiyle çektiği eğlenceli bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
YORUM VE BEĞENİ YAĞMURU
İkilinin uyumu ve neşeli halleri, kısa sürede binlerce beğeni toplarken magazin sayfalarında da geniş yankı buldu. Takipçileri ise bu imrenilecek aşk karşısında sessiz kalamadı.
Ünlü çifte; "En sevdiğim çift", "Birbirleri için yaratılmışlar", "Böyle uyum görülmedi" ve "Maşallah" yorumları yağdı.
Ebru Şahin, bu paylaşımıyla parmakla gösterilen evliliğinin ne kadar dolu dizgin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...
"KONUŞMADAN ANLAŞIYORUZ"
Ünlü çiftin sosyal medyada izleyenlere "Maşallah" dedirten bu neşeli ve uyumlu halleri, Ebru Şahin'in yıllar önce verdiği bir röportajda dile getirdiği o güçlü bağı akıllara getirdi.
Oyuncu, aralarındaki sarsılmaz bağı ve "mutluluk formülünü" şu sözlerle anlatmıştı:
"Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var"
"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum. Ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum"