Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan eğlenceli paylaşım: Böyle uyum görülmedi!

Ünlü çifte; "En sevdiğim çift", "Birbirleri için yaratılmışlar", "Böyle uyum görülmedi" ve "Maşallah" yorumları yağdı.

Ebru Şahin , bu paylaşımıyla parmakla gösterilen evliliğinin ne kadar dolu dizgin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü çiftin sosyal medyada izleyenlere "Maşallah" dedirten bu neşeli ve uyumlu halleri, Ebru Şahin 'in yıllar önce verdiği bir röportajda dile getirdiği o güçlü bağı akıllara getirdi.

Kaynak: Sosyal medya