Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi! “Teyze” dedi kıyamet koptu

Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin"

DEMET AĞZINA GELENİ SAYDI: TERBİYESİZ! Blok3'ün "Teyze" ve "Anneanne" yakıştırmalarına sinirlenen Demet Akalın, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

Rapçiye "Saygısız" diyen Akalın, meydan okudu: "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan"

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: KİM HAKLI? Demet Akalın ve Blok3 arasındaki "kuşak çatışması" kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da trend oldu. Binlerce yorumun geldiği polemikte takipçiler ikiye ayrıldı.