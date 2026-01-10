Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi! “Teyze” dedi kıyamet koptu
Müzik dünyasında liste savaşı, kuşak çatışmasına döndü! Demet Akalın’ın "Listelerde oyun dönüyor" çıkışına, rapçi Blok3’ten "Anneannemle aynı yaşta" yanıtı gelince ortalık fena karıştı. Akalın açtı ağzını yumdu gözünü.
Demet Akalın, dijital platformlardaki müzik listelerinin manipüle edildiğini iddia ederek sektörü topa tuttu.
Ebo'nun tek bir telefonla kendisini zirveden indirdiğini öne süren Akalın, Blok 3 gerçek adıyla Hakan Aydın'ı hedef alarak, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" dedi.
"ANNEANNEMLE AYNI YAŞTA"
Genç rapçiden yanıt gecikmedi ancak sözleri tansiyonu zirveye çıkardı. Akalın'ın eleştirilerine yaş vurgusuyla karşılık veren Blok3, "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta" dedi.
Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin"
DEMET AĞZINA GELENİ SAYDI: TERBİYESİZ!
Blok3'ün "Teyze" ve "Anneanne" yakıştırmalarına sinirlenen Demet Akalın, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.
Rapçiye "Saygısız" diyen Akalın, meydan okudu: "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan"
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: KİM HAKLI?
Demet Akalın ve Blok3 arasındaki "kuşak çatışması" kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da trend oldu. Binlerce yorumun geldiği polemikte takipçiler ikiye ayrıldı.
DEMETÇİLER: "Demet Akalın 30 yıldır bu sektörde, tecrübesine saygı duyulmalı", "Gençlerin bu üslubu çok yakışıksız", "Popun kraliçesine teyze denmez!"
BLOK3'ÇÜLER: "Demet Akalın devrin değiştiğini kabullenemiyor", "Blok3 sadece gerçekleri (yaş farkını) söylemiş, bu kadar tepkiye gerek yok"