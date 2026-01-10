Aynı Yağmur Altında’nın yıldızı Hülya Avşar’ı Fazilet heyecanı sardı: Bu rol başka!

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük heyecan yaratan bu dönüşle ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Ben de ilk defa böyle bir rolde oynadığım için çok mutluyum. Yani artık Türk sinemasında ya da dizilerde oynamadığım rol neredeyse kalmadı. Bu beni de çok heyecanlandırıyor. Çok da keyifliyim"

SEZONUN EN GÜÇLÜ KADIN FİGÜRÜ: FAZİLET Baba Yapım imzalı dizide Hülya Avşar, sadece bir karakteri değil, adeta bir güç sembolünü canlandıracak. Otoriter, dominant ve her zaman şık olan "Fazilet", hikayenin tüm dengelerini değiştirecek. Avşar'ın mesafeli duruşuyla hayat vereceği bu rol, yeni sezonun en çok konuşulan ekran ikonu olacak.

📺 MERAKLA BEKLENEN DEV PROJE: AYNI YAĞMUR ALTINDA Hülya Avşar'ın "Bu rol başka" dediği yapımın mutfağında ve kadrosunda tam bir şampiyonlar ligi var. İşte sezonun en iddialı dizisi hakkında tüm merak edilenler:

YAPIM VE YÖNETİM: Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği dizinin proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait. Yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturuyor. Senaryoyu ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme alıyor.