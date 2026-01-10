Aynı Yağmur Altında’nın yıldızı Hülya Avşar’ı Fazilet heyecanı sardı: Bu rol başka!
atv'nin yeni sezon bombası 'Aynı Yağmur Altında' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, yeni projesi ve Fazilet karakteri hakkında ilk kez konuştu. Avşar Kızı, "Oynamadığım rol kalmadı ama bu başka" dedi.
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, uzun süren sessizliğini nihayet bozuyor! Avşar Kızı, yıllar sonra öyle bir projeyle setlere dönüyor ki, magazin dünyasında şimdiden taşlar yerinden oynadı.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan ve sezonun en iddialı yapımı olarak gösterilen "Aynı Yağmur Altında", Avşar Kızı'nı bambaşka bir rolle yeniden evlerimize konuk edecek.
"OYNAMADIĞIM ROL KALMADI AMA BU BAŞKA"
Projenin hazırlık süreci büyük bir titizlikle devam ederken, Hülya Avşar yeni dizisiyle ilgili ilk kez konuştu. Avşar, canlandıracağı karakterin kariyerinde bambaşka bir noktada duracağını vurguladı.
Sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük heyecan yaratan bu dönüşle ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, heyecanını şu sözlerle paylaştı:
"Ben de ilk defa böyle bir rolde oynadığım için çok mutluyum. Yani artık Türk sinemasında ya da dizilerde oynamadığım rol neredeyse kalmadı. Bu beni de çok heyecanlandırıyor. Çok da keyifliyim"
SEZONUN EN GÜÇLÜ KADIN FİGÜRÜ: FAZİLET
Baba Yapım imzalı dizide Hülya Avşar, sadece bir karakteri değil, adeta bir güç sembolünü canlandıracak. Otoriter, dominant ve her zaman şık olan "Fazilet", hikayenin tüm dengelerini değiştirecek. Avşar'ın mesafeli duruşuyla hayat vereceği bu rol, yeni sezonun en çok konuşulan ekran ikonu olacak.
📺 MERAKLA BEKLENEN DEV PROJE: AYNI YAĞMUR ALTINDA
Hülya Avşar'ın "Bu rol başka" dediği yapımın mutfağında ve kadrosunda tam bir şampiyonlar ligi var. İşte sezonun en iddialı dizisi hakkında tüm merak edilenler:
YAPIM VE YÖNETİM: Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği dizinin proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait. Yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturuyor. Senaryoyu ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme alıyor.
YILDIZLAR GEÇİDİ: Dizinin kadrosu adeta bir devler buluşması! Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan gibi isimler bu güçlü hikayede bir araya geliyor.
UNUTULMAZ BİR AŞK VE DRAM: Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin kısaca konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır.
Aynı Yağmur Altında'nın okuma provasından kareler...
