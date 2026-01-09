Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama!
Magazin dünyasının sevilen ismi Faik Öztürk'ten korkutan haber! Hakkında çıkan "öldü" iddiaları sonrası Safiye Soyman sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, hayat arkadaşının anjiyo olduğunu duyurarak son durumu paylaştı. İşte Faik Öztürk'ün sağlık durumu.
Türk Sanat Müziği'nin neşeli ismi Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında ortaya atılan korkutucu iddialar sonrası kamera karşısına geçti. 64 yaşındaki sanatçı, Öztürk'ün sağlık durumuyla ilgili yayılan asılsız haberlere son noktayı koydu.
Faik Öztürk Anjiyo Oldu!
Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün operasyon geçirdiğini doğruladı.
Soyman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun"
Konserlere Engel Yok!
Sevenlerini korkutan gelişmenin ardından Soyman, hayatın normal akışında devam ettiğini ve iş programlarında bir aksama olmadığını belirtti.
Öztürk'ün taburcu olacağını müjdeleyen ünlü isme, takipçilerinden binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram