Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli’nin küçük kızı Lily Koi 5 yaşına bastı! Ünlü oyuncu, kızı için "Oyuncak Hikayesi" temalı bir parti hazırladı. Sosyal medyayı sallayan doğum günü karelerine beğeni yağdı.

Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi 5 yaşında! Doğum günü partisinden ilk görüntüler

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, şu sıralar anneliğin tadını çıkarıyor. Özel hayatıyla her daim ilgi odağı olan ünlü oyuncu, küçük kızı Lily Koi'nin yeni yaşını kutlamak için kolları sıvadı.

2021 yılında kucağına aldığı ikinci kızı Lily için renkli bir organizasyona imza atan Uzerli, temanın merkezine dünyaca ünlü animasyon 'Oyuncak Hikayesi'ni koydu. Pastasından dekoruna kadar her detayın düşünüldüğü partide, Uzerli ailesinin mutluluğu gözlerinden okundu.

"Çok Seviliyorsun Lily"

Ünlü oyuncu, partisinden en özel anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Fotoğrafların altına duygusal bir not düşen Uzerli, "Mutlu 5. yaşlar Lily! Çok seviliyorsun" diyerek kızının yeni yaşını tüm dünyaya duyurdu. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumu geldi.

İki Kız Annesi Meryem

İş insanı Can Ateş ile olan birlikteliğinden Lara Jemine adında bir kızı olan Uzerli, 2021'de Amerikalı bir iş insanından olan ikinci kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti. Kariyerine ve anneliğe Berlin-İstanbul hattında devam eden oyuncu, kızlarıyla olan paylaşımlarıyla sık sık kalpleri ısıtıyor.

Açık Kapı Bırakmıştı!

Lily'nin 5. yaş gününde Meryem Uzerli'nin anneliğe bakışı yeniden gündem oldu. Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda üçüncü çocuk sorusuna şu cevabı vermişti: "Tekrardan anne olmam diyemem. Kesin konuşmak doğru olmaz"

Meryem Uzerli'nin Annelik Felsefesi

Uzerli, başka bir röportajında ise "Nasıl bir annesiniz, disiplinli mi?" sorusunu yanıtlamıştı: "Hem disiplinli, kurallar var hem de rahat. Her şey var, normal bir anneyim"

Meryem Uzerli Kimdir?

Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan dünyaya geldi. İlerleyen süreçte ise Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

