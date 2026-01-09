Kaynak: Sosyal medya İki Kız Annesi Meryem İş insanı Can Ateş ile olan birlikteliğinden Lara Jemine adında bir kızı olan Uzerli, 2021'de Amerikalı bir iş insanından olan ikinci kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti. Kariyerine ve anneliğe Berlin-İstanbul hattında devam eden oyuncu, kızlarıyla olan paylaşımlarıyla sık sık kalpleri ısıtıyor.

Kaynak: Sosyal medya Açık Kapı Bırakmıştı! Lily'nin 5. yaş gününde Meryem Uzerli'nin anneliğe bakışı yeniden gündem oldu. Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda üçüncü çocuk sorusuna şu cevabı vermişti: "Tekrardan anne olmam diyemem. Kesin konuşmak doğru olmaz"

Kaynak: Sosyal medya Meryem Uzerli'nin Annelik Felsefesi Uzerli, başka bir röportajında ise "Nasıl bir annesiniz, disiplinli mi?" sorusunu yanıtlamıştı: "Hem disiplinli, kurallar var hem de rahat. Her şey var, normal bir anneyim"

Kaynak: Sosyal medya Meryem Uzerli Kimdir? Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan dünyaya geldi. İlerleyen süreçte ise Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.