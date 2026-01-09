Bir dönem ekranların sevilen çocuk yüzlerinden biri olan, "Ezel"den "Poyraz Karayel"e kadar pek çok dev projede boy gösteren Berat Efe Parlar, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. "En Başarılı Genç Erkek Oyuncu Ödülü" sahibi Parlar, çocuk yıldız imajını damatlık heyecanıyla değiştiriyor.

Kaynak: Sosyal medya Yaz Düğünü Geliyor! Gece Muhabiri'nin mikrofonlarına samimi açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, evlilik hazırlıkları içerisinde olduğunu duyurdu. Nişanlısı ile mutlu bir birliktelik sürdüren Parlar, heyecanını gizleyemedi. Genç oyuncu, düğün tarihi için ise "Yazın evleniyoruz" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.