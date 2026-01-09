Güldüy Güldüy’ün çocuk yıldızı Berat Efe Parlar evleniyor: İşte müstakbel eşi!
İftarlık Gazoz" ve "Güldüy Güldüy" ile hafızalara kazınan Berat Efe Parlar, büyüdü ve evlilik yolunda ilk adımı attı! Genç oyuncu, müjdeli haberi ilk kez paylaştı: "Yazın evleniyoruz." İşte Berat Efe Parlar'ın hayatı ve evlilik hazırlıklarına dair detaylar...
Bir dönem ekranların sevilen çocuk yüzlerinden biri olan, "Ezel"den "Poyraz Karayel"e kadar pek çok dev projede boy gösteren Berat Efe Parlar, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. "En Başarılı Genç Erkek Oyuncu Ödülü" sahibi Parlar, çocuk yıldız imajını damatlık heyecanıyla değiştiriyor.
Yaz Düğünü Geliyor!
Gece Muhabiri'nin mikrofonlarına samimi açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, evlilik hazırlıkları içerisinde olduğunu duyurdu. Nişanlısı ile mutlu bir birliktelik sürdüren Parlar, heyecanını gizleyemedi. Genç oyuncu, düğün tarihi için ise "Yazın evleniyoruz" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.
Hüzün ve Mutluluk Bir Arada
Başarılarla dolu kariyerine reklam filmleriyle başlayan, "Melekler Korusun" ve "İftarlık Gazoz" ile hafızalara kazınan Berat Efe Parlar, geçtiğimiz yıllarda büyük bir acı yaşamıştı. 22 Ocak 2023'te annesi Dilek Parlar'ı kanser nedeniyle kaybeden genç oyuncu, yaşadığı zor günlerin ardından şimdi kuracağı yuvanın mutluluğunu yaşıyor.
BERAT EFE PARLAR KİMDİR?
Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa reklam filmleriyle adım attı ve 2009 yılında "Melekler Korusun" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşadı.
Berat Efe Parlar ile müstakbel eşi.