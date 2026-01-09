PODCAST CANLI YAYIN

Deniz Baysal nasıl ünlü oldu? Taşacak Bu Deniz’in Esme’sinin sargılar içinde başlayan kariyeri

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Baysal'ın zirve yolculuğu meğer sargılar içinde başlamış! "Güzel ama oynayamıyor" denilerek yerine oyuncu aranan Baysal'ın, palyaçoluktan başrole uzanan hırslı hikayesini mercek altına alıyoruz.

Bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) #DenizBaysal etiketiyle gündeme gelen Deniz Baysal hakkında birçok şey merak edilirken; ünlü oyuncunun aslında sektörün kapısından "istenmeyen kişi" olarak girdiği ortaya çıktı. Bugünün yıldız isminin geçmişindeki o hırslı yolculuk ilk kez duyanları şaşırttı.

BASKETBOLA VEDA TİYATROYA MERHABA

Kariyeri bir basketbol sahasında burnunun kırılmasıyla yön değiştiren Baysal, yıllar önce verdiği bir röportajda o günleri tüm gerçekliğiyle anlattı. Hakan Gence'ye konuşan Baysal, her şeyin başladığı o yıllarla ilgili şunları söyledi: "Annemin yönlendirmesiyle basketbol takımına girdim. Ama çok çelimsizdim, basketbol bana uymuyordu. Sonra tesadüfen tiyatro koluna geçtim. Çok sevdim. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oynadım. O dönemde palyaçoluk ve yer göstericiliği de yaptım. Dokuz sene orada çalıştım."

18 YAŞINDA SARGILI İLK GÖRÜŞME

Baysal ajansın kapısından içeri girdiğinde henüz 18 yaşındaydı. Üstelik o meşhur ilk görüşmesine hiç de hazır değildi. Çünkü yüzünün yarısı mosmor, burnu da sargılıydı.

Baysal, bu durumu şu sözlerle özetledi: "Basketbol oynarken burnum kırılmıştı. 18 yaşımda ameliyat oldum. Tiyatro öğretmenim beni ajansa yazdırmak istedi. Yüzümün yarısı mosmor, sargılarla ilk görüşmeye gittim."

"YERİME BAŞKASINI ARADILAR"

Sargılı fotoğraflarıyla ilk rolünü kapsa da yapımcıların ondan pek umudu yoktu. Baysal, o dönem yaşadığı dışlanmayı şu sözlerle itiraf etti: "Beni seçtikten sonra 'Bu kız güzel ama hem güzeli hem oynayabileni yok mu' diyerek başkasına bakmaya devam etmişler"

EMEKLE GELEN ZİRVE

Bugün sergilediği performansın temellerini tiyatroda palyaçoluk ve yer göstericilik yaparak atan oyuncu, mutfaktan gelmenin avantajını kullandı.

"İzmir'den İstanbul'a pişmeden gelseydim şans vermezlerdi" diyen Baysal, pes etmeyerek kendisine inanmayanları hırsıyla şaşırtmayı başardı.

Derin Sular'dan Taşacak Bu Deniz'e

Deniz Baysal, "İzmir'de pişmeseydim şans vermezlerdi" dediği o ilk günlerden bugüne, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan projelerinde boy gösterdi.

Deniz Baysal Dizileri

İşte sargılar içinden başrole uzanan o filmografisi:

Taşacak Bu Deniz (Esme)

Kalpazan

Ne Gemiler Yaktım

Hizmetçiler

Söz

Fazilet Hanım ve Kızları

Sevda Kuşun Kanadında

Rüzgarın Kalbi

Beyaz Yalan

Kaçak Gelinler

Aşk Ekmek Hayaller

Babalar ve Evlatlar

Derin Sular

