Deniz Baysal nasıl ünlü oldu? Taşacak Bu Deniz’in Esme’sinin sargılar içinde başlayan kariyeri

Bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) #DenizBaysal etiketiyle gündeme gelen Deniz Baysal hakkında birçok şey merak edilirken; ünlü oyuncunun aslında sektörün kapısından "istenmeyen kişi" olarak girdiği ortaya çıktı. Bugünün yıldız isminin geçmişindeki o hırslı yolculuk ilk kez duyanları şaşırttı.

BASKETBOLA VEDA TİYATROYA MERHABA

Kariyeri bir basketbol sahasında burnunun kırılmasıyla yön değiştiren Baysal, yıllar önce verdiği bir röportajda o günleri tüm gerçekliğiyle anlattı. Hakan Gence'ye konuşan Baysal, her şeyin başladığı o yıllarla ilgili şunları söyledi: "Annemin yönlendirmesiyle basketbol takımına girdim. Ama çok çelimsizdim, basketbol bana uymuyordu. Sonra tesadüfen tiyatro koluna geçtim. Çok sevdim. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oynadım. O dönemde palyaçoluk ve yer göstericiliği de yaptım. Dokuz sene orada çalıştım."