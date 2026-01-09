Bacağından parça alınan Aslı Bekiroğlu’ndan haber var! İşte hastanedeki son hali
Aslı Bekiroğlu’nun miyom ameliyatı kabusa döndü! Yanlışlıkla bağırsağı kesilen ve aylardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu, bacağından parça alınarak gerçekleştirilen kritik operasyon sonrası yeni bir paylaşımda bulunarak son halini yayınladı.
Rahmindeki miyomu aldırmak için ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası sonucu bağırsağının 7 santimetre kesilmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Bekiroğlu, bir hafta sonra sızıntı nedeniyle yeniden ameliyat oldu.
"Psikolojik Olarak Yıprandım"
Yaşadığı süreci anlatan Bekiroğlu, vücuduna yerleştirilen stoma (torba) nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirerek şunları söylemişti: "Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisanda iki ameliyat daha geçireceğim"
Kullandığı ilaçlar yüzünden kilo alan ve "Hamile misin?" sorularına maruz kalan oyuncu, "Sık sık hamile olup, olmadığımı soruyorlar. Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da yıprandım" demişti.
Bacağından Parça Alındı: İşte Son Durum!
Daha önce yapılan kas dokusu naklinin başarısız olması üzerine Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bacağından parça alınarak bağırsağının onarılması için tekrar bıçak altına yattı.
Operasyon sonrası yayımladığı ilk mesajında "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim" notu düştü.
Ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi. Son paylaşımında iyi olduğu görülen Bekiroğlu'na sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
Fotoğraflar: Instagram