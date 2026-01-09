Bacağından parça alınan Aslı Bekiroğlu’ndan haber var! İşte hastanedeki son hali

Rahmindeki miyomu aldırmak için ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu , doktor hatası sonucu bağırsağının 7 santimetre kesilmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Bekiroğlu, bir hafta sonra sızıntı nedeniyle yeniden ameliyat oldu.

Kaynak: Sosyal medya

"Psikolojik Olarak Yıprandım"

Yaşadığı süreci anlatan Bekiroğlu, vücuduna yerleştirilen stoma (torba) nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirerek şunları söylemişti: "Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisanda iki ameliyat daha geçireceğim"

Kullandığı ilaçlar yüzünden kilo alan ve "Hamile misin?" sorularına maruz kalan oyuncu, "Sık sık hamile olup, olmadığımı soruyorlar. Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da yıprandım" demişti.