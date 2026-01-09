40 kilo veren Onur Büyüktopçu son haliyle şoke etti: Zayıflamanın da derdi ayrı

Kiralık Aşk, Lise Defteri gibi unutulmaz projelerin yanı sıra başarılı sunuculuğuyla da tanınan Onur Büyüktopçu, fiziksel değişimiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ancak bu başarı hikayesinin arkasında büyük bir azim ve radikal bir karar yatıyor.