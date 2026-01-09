40 kilo veren Onur Büyüktopçu son haliyle şoke etti: Zayıflamanın da derdi ayrı
Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, fazla kilolarına öyle bir veda etti ki, görenler tanımakta güçlük çekti! Toplamda 40 kilo vererek adeta başka birine dönüşen ünlü oyuncu, hem zayıflama sürecindeki o ilginç kırılma anını hem de yeni halinin "maddi" zorluklarını anlattı.
Kiralık Aşk, Lise Defteri gibi unutulmaz projelerin yanı sıra başarılı sunuculuğuyla da tanınan Onur Büyüktopçu, fiziksel değişimiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ancak bu başarı hikayesinin arkasında büyük bir azim ve radikal bir karar yatıyor.
"BU BÖYLE OLMAYACAK"
Kilosu nedeniyle bir dönem depresyona girdiğini samimiyetle itiraf eden Büyüktopçu, hayatını değiştiren o anı şu sözlerle özetliyor: "Elimde hamburgerle aynaya bakarken 'Bu böyle olmayacak' dedim"
Bu kararın ardından başlayan 8 aylık süreçte tam 28 kilo veren oyuncu, toplamda 40 kiloya ulaşan kaybıyla "İçimden Onur Büyüktopçu'nun 'Büyük'ü çıktı, 'Topçu'su kaldı" diyerek gülümsetti.
Zayıflamak Pahalıya Patladı
Zayıflamanın sadece sağlık değil, gardırop değişikliği de getirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Zayıflamak bana pahalıya patladı. Bütün gardırobumu değiştirmek zorunda kaldım" dedi.
Son Hali Ortaya Çıktı
Hürriyet'ten yer alan habere göre; son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Onur Büyüktopçu önceki akşam bir davette görüntülendi.
Yaklaşık 40 kilo veren oyuncu, "Eski kıyafetlerimi terziye götürüp daraltıyorum. Devir ekonomi devri. Zayıflamanın da derdi ayrı. Sağlığım yerinde olsun, bana yeter" ifadelerini kullandı.
Sağlığının yerinde olmasının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan oyuncu, fit haliyle hem hayranlarından tam not alıyor hem de kilo vermek isteyenlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.