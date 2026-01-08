Yıldız Tilbe’den 28 yıllık yalnızlık itirafı! Canlı yayında tarih verdi
Şarkıcı Yıldız Tilbe, konuk olduğu programda özel hayatına dair ezber bozan açıklamalar yaptı. “Son aşkımı hatırlamıyorum" diyerek yalnız olduğunu belirten Tilbe’nin sözleri sosyal medyada gündem olurken, ilk aşkıyla ilgili itirafı büyük yankı uyandırdı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, katıldığı bir magazin programında izleyicileri şaşırtan itiraflarda bulundu. 59 yaşındaki sanatçı, özel hayatıyla ilgili samimi konuşarak hayatında uzun süredir kimse olmadığını dile getirdi. Gel Konuşalım programına katılan Tilbe, aşk hayatına dair verdiği detaylarla da şaşkınlık yarattı.
"98 YILINDAN BERİ YALNIZIM"
Aşk hayatına dair çarpıcı ifadeler kullanan Tilbe, şu sözlerle dikkat çekti:
"İlk aşkım mahallede bakıştığım çocuktu. Platonikti sadece bakışmayı biliyorduk. Bir gün kız kaçırdığını duydum şoka girdim. Onu zor unuttum. İlk aşkım oydu, son aşkımı hatırlamıyorum. Samimi söylüyorum 15-20 yıldan fazla oldu. Babam öldüğünden beri hayatımda kimse yok. 98 yılından beri yalnızım. Çok aldatıldım, davranışlarından anlarım"
"SURVIVOR KADINI DEĞİLİM"
Yıldız Tilbe, programda kendisine yöneltilen "Survivor'a katılır mısın?" sorusuna ise esprili bir dille yanıt verdi. Tilbe, şu ifadeleri kullandı:
"Survivor'a katılırsam yolda ölürüm. Ben Survivor kadını değilim. Katılırsam Haluk Şentürk (Menajeri), Ece Erken, Tuğba Nur Namlı, Leman (Yardımcısı) ve Furkan'ı alırım. Acun'a sorardım reyting için kimi götüreyim"
İBO SHOW GERÇEĞİ: "PARA ALMADIM"
Yılbaşı'nda yer aldığı ve günlerce konuşulan İbo Show programına dair de bir gerçeği ilk kez açıklayan ünlü şarkıcı, herhangi bir ücret almadığını vurguladı. Yıldız Tilbe, konuyla ilgili olarak sadece "Para almadım, sadece elbise parası aldım" diyerek polemiklerin önünü kesti.
SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ
Yıldız Tilbe'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle yalnızlık itirafı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ünlü şarkıcı için "Yıldız Abla hepimiz adına yalnız kalıyor", "Aşk kadını olmuş yalnızlığın kadını" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Yıldız Tilbe uzun süredir yalnız olsa da bir dönem aşk hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Sezen Aksu - Uzay Heparı- Yıldız Tilbe aşk üçgeni bir döneme damga vurmuştu.