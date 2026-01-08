Yıldız Tilbe’den 28 yıllık yalnızlık itirafı! Canlı yayında tarih verdi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, katıldığı bir magazin programında izleyicileri şaşırtan itiraflarda bulundu. 59 yaşındaki sanatçı, özel hayatıyla ilgili samimi konuşarak hayatında uzun süredir kimse olmadığını dile getirdi. Gel Konuşalım programına katılan Tilbe, aşk hayatına dair verdiği detaylarla da şaşkınlık yarattı.

Kaynak: Sosyal medya "98 YILINDAN BERİ YALNIZIM" Aşk hayatına dair çarpıcı ifadeler kullanan Tilbe, şu sözlerle dikkat çekti: "İlk aşkım mahallede bakıştığım çocuktu. Platonikti sadece bakışmayı biliyorduk. Bir gün kız kaçırdığını duydum şoka girdim. Onu zor unuttum. İlk aşkım oydu, son aşkımı hatırlamıyorum. Samimi söylüyorum 15-20 yıldan fazla oldu. Babam öldüğünden beri hayatımda kimse yok. 98 yılından beri yalnızım. Çok aldatıldım, davranışlarından anlarım"