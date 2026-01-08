Tuba Büyüküstün Paris'ten paylaştı: Karlar altındaki doğal güzellik!

'Kara Para Aşk' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi unutulmaz yapımların yıldızı Tuba Büyüküstün , uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Fransa 'nın başkenti Paris 'ten dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İkiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışını fırsat bilip kendini sokağa attı.

Kaynak: Sosyal medya

Paris'in "Eski" Gelini Yeni Sakini Oldu

Tuba Büyüküstün için Paris'in anlamı sadece bir kaçış değil, hayatının en önemli dönüm noktası. Ünlü oyuncu, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile yine bu şehirde dünyaevine girmişti. 2017 yılında yollarını ayıran çiftten Büyüküstün, radikal bir kararla kızlarını yanına alıp bu romantik şehre yerleşme kararı almıştı. Şimdilerde vaktinin çoğunu çocuklarının eğitimi ve seçici davrandığı projelerle geçiren oyuncu, dondurucu soğuğa rağmen paylaştığı "sıcak" pozlarla sosyal medyayı ısıtmayı başardı.