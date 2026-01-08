Tuba Büyüküstün Paris'ten paylaştı: Karlar altındaki doğal güzellik!
Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, şehri etkisi altına alan kar yağışının ardından sessizliğini bozdu. 43 yaşındaki oyuncunun dondurucu soğuğa rağmen verdiği doğal pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
'Kara Para Aşk' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi unutulmaz yapımların yıldızı Tuba Büyüküstün, uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Fransa'nın başkenti Paris'ten dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İkiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışını fırsat bilip kendini sokağa attı.
Doğal güzelliği ve makyajsız haliyle yıllara meydan okuyan 43 yaşındaki oyuncu, o anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler, magazin gündeminde "Paris'in en güzel manzarası" yorumlarıyla karşılandı.
Paris'in "Eski" Gelini Yeni Sakini Oldu
Tuba Büyüküstün için Paris'in anlamı sadece bir kaçış değil, hayatının en önemli dönüm noktası. Ünlü oyuncu, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile yine bu şehirde dünyaevine girmişti. 2017 yılında yollarını ayıran çiftten Büyüküstün, radikal bir kararla kızlarını yanına alıp bu romantik şehre yerleşme kararı almıştı. Şimdilerde vaktinin çoğunu çocuklarının eğitimi ve seçici davrandığı projelerle geçiren oyuncu, dondurucu soğuğa rağmen paylaştığı "sıcak" pozlarla sosyal medyayı ısıtmayı başardı.
43 Yaşında Ama Zaman Onun İçin Durdu!
Takipçileri Tuba Büyüküstün'ün karlar altındaki karelerine "Zaman onun için durmuş", "Hala 20'li yaşlarında gibi" yorumları yağdırdı. Paris'teki dondurucu havaya rağmen sergilediği doğal tarzı, oyuncunun hem formunu hem de duru güzelliğini koruduğunu bir kez daha kanıtladı.
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan yıldızın bu paylaşımları, hayranları tarafından "Setlere dönme vakti gelmedi mi?" sorularını da beraberinde getirdi.
Fotoğraflar: Sosyal medya