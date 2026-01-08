A.B.İ.’nin Melek’i Asude Kalebek yeni rolünü anlattı: Bazı anlarda kendimle karşılaştım

Canlandırdığı Melek karakteri için; "Melek, zeki, dürüst ve duygularını bastırmadan yaşamayı seçen bir karakter. Ayakta kalmayı biliyor ama bunu sertleşerek değil, kendisi olarak yapıyor. Hayatta en çok güvendiği kişi abisi Doğan. Onun gibi başarılı bir cerrah olmak en büyük hayali. Aynı zamanda babasının üzerindeki baskısından kurtulmak ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor; bu yolculukta hayatla gerçek anlamda yüzleşiyor." ifadelerini kullandı.

"MELEK'İN GÜÇLÜ BİR İÇ PUSULASI VAR"

"Melek'in net hedefleri ve güçlü bir iç pusulası olması beni çok etkiledi. Kırılganlığını saklamadan yoluna devam edebilmesi, düştüğünde bile vazgeçmemesi... Senaryoyu okurken bazı anlarda kendimle karşılaştım. Hikâyenin dünyası ve karakterlerin derinliği bu bağı benim için daha da güçlendirdi." sözlerini de ekledi.

Kaynak: atv

"İZLEYİCİYİ DUYGUSAL OLARAK İÇİNE ÇEKEN BİR HİKAYE VAR"

"İzleyiciyi duygusal olarak içine çeken bir hikâye bekliyor. Aile bağları, bireysel hayaller ve hayatta kalma mücadelesi iç içe ilerliyor. Samimi, güçlü ve katmanlı bir anlatı var; kolay tüketilen değil, izledikçe yer eden bir dünya…" cümleleriyle projeye dair düşüncelerini paylaştı.

A.B.İ. dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı: 13 Ocak’ta atv’de!

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de.