PODCAST CANLI YAYIN

Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı

'Alemin Kıralı', 'Türk Malı', 'Kutsal Damacana', 'Kolpaçino' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şafak Sezer, galadaki görünümüyle gündem oldu. Sosyal medyada ünlü oyuncunun son haline yönelik eleştiriler kısa sürede yayıldı. İşte tartışma yaratan son hali.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı

'Alemin Kıralı', 'Türk Malı' ve 'Kutsal Damacana' gibi projelerde rol alan Şafak Sezer, yeni filmi Ketenpere: Dalavere'nin galasında boy gösterdi. Usta oyuncunun yüzündeki değişim, takipçilerinin ve magazin gündeminin dikkatini çekti.

Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı-2

Sosyal Medyada Tepkiler

Galadan kareler sosyal medyada hızla dolaşıma girdi. Takipçiler, Sezer'in yeni görünümü hakkında yorumlarda bulundu. Bir kısmı değişimi şaşkınlıkla karşılarken, bazı kullanıcılar eleştirilerini dile getirdi.

Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı-3

Öte yandan film afişi de dikkat çekti ve Şafak Sezer'in oradaki görüntüsü de birçok yorum aldı.

Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı-4

Şafak Sezer, kariyeri boyunca eğlenceli kişiliği ve kendine has mizah anlayışıyla tanındı. Ancak bu kez gündeme gelen konu, yaptığı işlerden ziyade görünümü oldu. Sosyal medyada "Botoks seni bitirdi" gibi yorumlar dikkat çekti.

Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı-5

Bir sosyal medya kullanıcısı "Botokslardan sonra eski samimiyet kayboldu" ifadelerini kullanırken bir başkası "Botoks seni bitirdi ve abi kimlik değişti" yorumunda bulundu.

Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı-6

Ne Olmuştu?

Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.

Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı-7

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler