Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı
'Alemin Kıralı', 'Türk Malı', 'Kutsal Damacana', 'Kolpaçino' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şafak Sezer, galadaki görünümüyle gündem oldu. Sosyal medyada ünlü oyuncunun son haline yönelik eleştiriler kısa sürede yayıldı. İşte tartışma yaratan son hali.
'Alemin Kıralı', 'Türk Malı' ve 'Kutsal Damacana' gibi projelerde rol alan Şafak Sezer, yeni filmi Ketenpere: Dalavere'nin galasında boy gösterdi. Usta oyuncunun yüzündeki değişim, takipçilerinin ve magazin gündeminin dikkatini çekti.
Sosyal Medyada Tepkiler
Galadan kareler sosyal medyada hızla dolaşıma girdi. Takipçiler, Sezer'in yeni görünümü hakkında yorumlarda bulundu. Bir kısmı değişimi şaşkınlıkla karşılarken, bazı kullanıcılar eleştirilerini dile getirdi.
Öte yandan film afişi de dikkat çekti ve Şafak Sezer'in oradaki görüntüsü de birçok yorum aldı.
Şafak Sezer, kariyeri boyunca eğlenceli kişiliği ve kendine has mizah anlayışıyla tanındı. Ancak bu kez gündeme gelen konu, yaptığı işlerden ziyade görünümü oldu. Sosyal medyada "Botoks seni bitirdi" gibi yorumlar dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Botokslardan sonra eski samimiyet kayboldu" ifadelerini kullanırken bir başkası "Botoks seni bitirdi ve abi kimlik değişti" yorumunda bulundu.
Ne Olmuştu?
Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya