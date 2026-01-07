Şafak Sezer’in botokslu son haline eleştiri yağdı

Şafak Sezer, kariyeri boyunca eğlenceli kişiliği ve kendine has mizah anlayışıyla tanındı. Ancak bu kez gündeme gelen konu, yaptığı işlerden ziyade görünümü oldu. Sosyal medyada "Botoks seni bitirdi" gibi yorumlar dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Botokslardan sonra eski samimiyet kayboldu" ifadelerini kullanırken bir başkası "Botoks seni bitirdi ve abi kimlik değişti" yorumunda bulundu.

Ne Olmuştu? Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.