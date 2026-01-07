Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat son halini paylaştı
Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden Gül Onat, daha önce yaptığı paylaşımlarda tedavi sürecine dair yaşadıklarını paylaşmıştı. Onat, şimdi ise son halini yayınladı.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan teyze karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat'ın sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyor. 73 yaşındaki oyuncunun yaklaşık iki yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği biliniyor.
Zorlu bir süreçten geçtiğini daha önce dile getiren Onat, hastalığın 2023 yılında başladığını ve bu süreçte ağır ameliyatlar ile yoğun tedaviler gördüğünü açıklamıştı. Yaşadıklarını samimi bir dille anlatan oyuncu, bu dönemi "cehennemi yaşadım" sözleriyle özetlemişti. Tedavinin ardından bir süre rahatladığını ancak hastalığın bağırsaklara nüksettiğini de paylaşmıştı.
Onat şunları söylemişti: "Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür"
Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani"
Onat, tüm bu zorluklara rağmen hayata mizahla tutunduğunu vurgulayarak, yaşadıklarını dalga geçerek karşıladığını ifade etmişti: "Bağırsağa PEMBİŞ, pankreasa PANKİ adını takıp eğleniyorum onlarla dalga geçiyorum, hatta doktorum Panki ile konuşurken kulak misafiri olup köpeğiniz mi dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış, son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince ben artık yavrulayamacak mıyım diye dalga geçtim. Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin Her zorlukla dalga geçmeye bakın hastalıklarla ilgili tabi. 73 yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum"
Sevenlerine Mesaj Gönderdi
Tedavisi devam eden Gül Onat, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. "Tüm dostlara sevgiler" notuyla yayımlanan kare, kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı.
Oyuncunun paylaşımı, hayranlarından gelen geçmiş olsun dilekleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram