Mesut Özil Gazze'de aşevi kurdu: Filistinlilerin kendisine gönderdiği videoyu görünce gözyaşlarına hakim olamadı...
Mesut Özil, Gazze’de aşevi kurup yemek dağıttırdı. Gazzeli bir gencin “Sen yüzümüzü hep güldürdün” diyerek çektiği videoyu izleyen Özil, gözyaşlarına hakim olamayıp şu cevabı verdi: “En sade iyilik, insana unutulmadığını hatırlatır!”
Ardı ardına yaşanan gelişmeler, dünyaya Gazze'de yaşanan zulmü unuttursa da Mesut Özil mazlumları unutmadı! Futbol efsanesi, kışın gelmesiyle barınma ve yemek konusunda sıkıntı çeken Gazzelilerin imdadına yetişti. Özil'in gönderdiği yardımlarla bir aşevi kurulup ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi yapıldı.
BİZE HEP YARDIM ETTİN
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Gazzeli bir genç ise bu yardımlar karşısında duygulanıp Özil'e teşekkür videosu gönderdi. Genç, Özil'in futbolculuk günlerinden bu yana kendilerine hep yardım ettiğini söyleyip "Biz çocukken seni çok seviyorduk, bizi mutlu ediyordu. Yaptığın yardımlarla bu zor günümüzde yine bizi mutlu ettin. Allaha emanet ol Mesut abi" dedi.
MESUT ÖZİL YANIT VERDİ
Videoyu izleyince duygulanan futbolcu ise ona aynı duygusallıkta bir video çekerek yanıt verdi. "Bazen en sade iyilik insana unutulmadığını hatırlatmaktır. Mesele sadece görmek değil, yaşananları hissetmektir. Rabbim mazlumun yardımcısıdır. Dualarım Gazze için."