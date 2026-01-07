Fotoğraf (takvim.com.tr)

BİZE HEP YARDIM ETTİN

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Gazzeli bir genç ise bu yardımlar karşısında duygulanıp Özil'e teşekkür videosu gönderdi. Genç, Özil'in futbolculuk günlerinden bu yana kendilerine hep yardım ettiğini söyleyip "Biz çocukken seni çok seviyorduk, bizi mutlu ediyordu. Yaptığın yardımlarla bu zor günümüzde yine bizi mutlu ettin. Allaha emanet ol Mesut abi" dedi.