Kuruluş Orhan’ın Cekutay’ı Çağrı Şensoy’un sevimlilik abidesi kızına bakın!

Kaynak: Sosyal medya Öte yandan Şensoy, "Kimden özür dilemek ya da iyi ki varsın demek istersin" sorusu üzerine "Kızımdan özür dilemek istiyorum. Kendi kaygılarıma ya da sabırsızlığıma yenilip ondan çaldığım bir zaman varsa onun telafisi adına bu özrü diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Minik Yaz Sosyal Medyada Gündem Oldu Programın ardından ünlü çiftin kızları Yaz, sosyal medyada merak konusu oldu. Buse Arslan'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Minik Yaz'ı görenler, sevimliliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: Sosyal medya Paylaşımlara gelen yorumlarda, "Annesi gibi çok tatlı", "Sevimlilik abidesi", "Maşallah, çok güzel bir bebek" gibi ifadeler dikkat çekti. Yaz'ın doğal ve masum halleri, takipçilerin beğenisini topladı.