Kuruluş Orhan’ın Cekutay’ı Çağrı Şensoy’un sevimlilik abidesi kızına bakın!
Kuruluş Orhan dizisinin Cerkutay’ı Çağrı Şensoy konuk olduğu bir programda kızı Yaz’la ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Buse Arslan ile mutlu bir evlilik sürdüren Şensoy’un minik kızını görenler ise hayran kaldı.
Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol alan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan 2023 yılında dünyaevine girdi. Kuruluş Orhan'da Cerkutay karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Şensoy ve Buse Arslan'ın bu evlilikten Yaz adında bir kızı oldu.
Kızları Yaz'ı 2025 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, konuk oldukları bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
Çağrı Şensoy’un kızı güzelliğiyle mest etti!
Bambaşka Sohbetler'e konuk olan ikiliden Çağrı Şensoy, baba olmanın kendisi için bambaşka bir duygu olduğunu dile getirirken, "Kızıma her gün bir saat 'baba' dedirtmeye çalışıyorum ama hâlâ demiyor" sözleriyle ekran başındakileri gülümsetti.
Öte yandan Şensoy, "Kimden özür dilemek ya da iyi ki varsın demek istersin" sorusu üzerine "Kızımdan özür dilemek istiyorum. Kendi kaygılarıma ya da sabırsızlığıma yenilip ondan çaldığım bir zaman varsa onun telafisi adına bu özrü diliyorum" ifadelerini kullandı.
Minik Yaz Sosyal Medyada Gündem Oldu
Programın ardından ünlü çiftin kızları Yaz, sosyal medyada merak konusu oldu. Buse Arslan'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Minik Yaz'ı görenler, sevimliliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.
Paylaşımlara gelen yorumlarda, "Annesi gibi çok tatlı", "Sevimlilik abidesi", "Maşallah, çok güzel bir bebek" gibi ifadeler dikkat çekti. Yaz'ın doğal ve masum halleri, takipçilerin beğenisini topladı.
Mutlu evlilikleri ve aile hayatlarıyla örnek gösterilen Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, hem kariyerleriyle hem de ebeveynlik yolculuklarıyla magazin dünyasında ilgi odağı olmaya devam ediyor.