Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si Didem Taslan yıllar sonra ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati’nin sevgilisi Gamze Güneş karakteriyle tanınan Didem Taslan, uzun bir aradan sonra bir etkinlikte görüntülendi. Ünlü ismin son hali ve diziye dair sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'e hayat veren Didem Taslan, uzun süre sonra ilk kez bir davette ortaya çıktı. 2008-2009 yılları arasında iki sezon boyunca dizide yer alan eski manken ve oyuncu, yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak, daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Taslan'ın gala gecesindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Oyuncu, hem son haliyle hem de Kurtlar Vadisi hakkındaki yorumlarıyla adından söz ettirdi.
🎬 "O Bir Ekoldü"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Didem Taslan, dizide yer aldığı döneme dair duygularını samimi sözlerle dile getirdi. 2007-2009 yılları arasında projede bulunduğunu hatırlatan Taslan, hala o döneme dönüp baktığını belirterek, Kurtlar Vadisi için "O bir ekoldü, çok başka bir diziydi" ifadelerini kullandı.
Taslan, dizinin etkisinin bugün bile devam ettiğini vurgularken, sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Ayrıca, Kurtlar Vadisi kadar akılda kalıcı ve güçlü bir projede yeniden yer almayı hem istediğini hem de bu yönde görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Ünlü isim, açıklamasında "2007- 2009 yılında dizide yer aldım. Ben hâlâ o günden bugüne nasılız diye bakıyorum. Teşekkür ediyorum tüm sevenlerime. O bir ekoldü. O çok başka bir diziydi. İnşallah onun kadar vurucu, akılda kalıcı yeni bir projede buluşmayı hem diliyorum hem de görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
✨ Yeniden Gündemde
Yıllar sonra kameralara yansıyan Didem Taslan, hem nostalji yarattı hem de hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun açıklamaları ve son görüntüsü, dizinin hala hafızalardaki yerini koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan'ın son hali...
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram
