Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si Didem Taslan yıllar sonra ortaya çıktı

Taslan, dizinin etkisinin bugün bile devam ettiğini vurgularken, sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Ayrıca, Kurtlar Vadisi kadar akılda kalıcı ve güçlü bir projede yeniden yer almayı hem istediğini hem de bu yönde görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ünlü isim, açıklamasında "2007- 2009 yılında dizide yer aldım. Ben hâlâ o günden bugüne nasılız diye bakıyorum. Teşekkür ediyorum tüm sevenlerime. O bir ekoldü. O çok başka bir diziydi. İnşallah onun kadar vurucu, akılda kalıcı yeni bir projede buluşmayı hem diliyorum hem de görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

✨ Yeniden Gündemde Yıllar sonra kameralara yansıyan Didem Taslan, hem nostalji yarattı hem de hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun açıklamaları ve son görüntüsü, dizinin hala hafızalardaki yerini koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.