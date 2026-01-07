Hastaneye kaldırılan Haldun Dormen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
97 yaşındaki usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren Dormen’den ilk açıklama sosyal medya üzerinden geldi. Ünlü isim, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurarak “Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz” dedi.
Usta sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. 97 yaşındaki Dormen'in sağlık durumu, sevenlerini endişelendirdi.
Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Dormen'in doktorları, tedavisinin olumlu seyrettiğini belirtti. Basında yer alan haberler sonrası, usta isim sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendirdi.
Instagram üzerinden açıklama yapan Haldun Dormen, şu ifadeleri kullandı:
"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."
Sevenlerinden Büyük Destek
Dormen'in açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Sanatçının takipçileri, sağlığına kavuşması için dualarını ve iyi dileklerini iletti.
Fotoğraflar: Instagram