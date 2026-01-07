Hastaneye kaldırılan Haldun Dormen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Instagram üzerinden açıklama yapan Haldun Dormen, şu ifadeleri kullandı:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."