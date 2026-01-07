Gökçe Bahadır’ın derin dekoltesine Yeliz Yeşilmen’den dikkat çeken yorum

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, katıldığı bir davette tercih ettiği derin bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun tarzı kısa sürede gündem olarak sosyal medyada yoğun biçimde konuşuldu.

Bahadır'ın tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu oldu. Bir kesim stili desteklerken, bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.