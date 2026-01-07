Gökçe Bahadır’ın derin dekoltesine Yeliz Yeşilmen’den dikkat çeken yorum
Yaprak Dökümü ve Hayat Bilgisi gibi dizilerde tanınan Gökçe Bahadır, davetteki derin yırtmaçlı tarzıyla gündeme geldi. Yeliz Yeşilmen’in yorumu ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar ve tartışma yaratan dekolte tercihi.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, katıldığı bir davette tercih ettiği derin bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun tarzı kısa sürede gündem olarak sosyal medyada yoğun biçimde konuşuldu.
Bahadır'ın tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu oldu. Bir kesim stili desteklerken, bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Bizim ünlülerin yaşı 40 olunca gözleri dönüyor neden acaba? Yaşlandıkça dikkati vücuda çekmenin manası nedir" ifadelerini kullanırken bir başkası "Hoş görünüyor" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen de Gökçe Bahadır'ın tarzına kayıtsız kalmadı.
Bir dönem iddialı pozlarla adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, Bahadır'ın dekoltesiyle "Çok cesur dikkat çekici en son o da açmaya karar vermiş" ifadelerini kullandı.
Yeşilmen'in yorumu da sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım desteklerken bir kısım ünlü ismin eski pozlarını hatırlattı. Sosyal medyada geniş yankı bulan açıklama, kısa sürede gündem oldu.
İşte Gökçe Bahadır'ın tartışma yaratan elbisesi ve Yeliz Yeşilmen'in yorumu...