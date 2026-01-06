Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’ın Zürih’te romantik anları!

Evlilik Planları ve Sürpriz Teklif

Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz dönemde Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi almıştı. Ünlü oyuncu, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi. Hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.