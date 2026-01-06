Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’ın Zürih’te romantik anları!
Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile İsviçre’nin Zürih şehrinde tatil yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Hayranları, çiftin romantik karesine beğeni ve yorum yağdırdı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan 26 yaşındaki oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Türkoğlu, başrolünde yer aldığı diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada aktifliğini artırdı.
Romantik Tatil Rotası: Zürih
Sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte sürekli seyahat eden ünlü oyuncunun son durağı İsviçre'nin Zürih şehri oldu. Türkoğlu, tatilden paylaştığı karelerde romantik anlarını takipçileriyle buluşturdu. Hem doğal hem samimi pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.
Takipçilerden Yoğun İlgi
Zürih tatilinden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hayranları, Türkoğlu ve Ayyıldız çiftinin romantik anlarını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Ünlü çiftin paylaşımı, takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de tatil rotasına ilgi uyandırdı.
Gelecek Planları Merak Ediliyor
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çiftinin evlilik planları hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Tatildeki romantik kare, evlilik sorularını tekrar gündeme getirdi.
Evlilik Planları ve Sürpriz Teklif
Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz dönemde Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi almıştı. Ünlü oyuncu, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi. Hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram