Rahmi Özkan programa bugün neden katılamadı? Müge Anlı açıkladı

Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda olduğunu belirterek "Rahmi Özkan'ın eşi acil bir ameliyat geçirdi. Önce mideyle ilgili bir durum vardı ancak sonrasında kalbiyle ilgili bir sorun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.