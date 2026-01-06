Rahmi Özkan programa bugün neden katılamadı? Müge Anlı açıkladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Rahmi Özkan’ın stüdyoda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Merak edilen durumun nedeni Müge Anlı tarafından canlı yayında paylaşıldı.
ATV ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, avukat Rahmi Özkan'ın canlı yayında yer almaması izleyiciler arasında merak uyandırdı. Programın sunucusu Müge Anlı, Özkan'ın neden stüdyoda bulunmadığını canlı yayında açıkladı.
Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda olduğunu belirterek "Rahmi Özkan'ın eşi acil bir ameliyat geçirdi. Önce mideyle ilgili bir durum vardı ancak sonrasında kalbiyle ilgili bir sorun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Anlı, Güzin Özkan'ın apar topar ameliyata alındığını ve şu an sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Ancak ailenin endişeli olduğunu da sözlerine ekleyen Anlı, "İnşallah güzel haberler alırız. Pazartesi günü Rahmi Bey'in yeniden aramızda olmasını umuyoruz. Dualarınıza ihtiyacımız var" dedi.
Rahmi Özkan'ın programa ne zaman döneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.