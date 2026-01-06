Işıl Yücesoy’dan takipçisinin olumsuz yorumuna zarif yanıt
Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medyada kendisine yapılan olumsuz bir yoruma kayıtsız kalmadı. Yücesoy’un yanıtı kısa sürede gündem oldu ve takipçileri tarafından konuşulmaya başlandı.
Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medyada gündeme oturan bir olayla takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, kendisine yapılan sert bir yorum karşısında sessiz kalmayarak samimi ve esprili bir yanıt verdi.
Sosyal Medyada Dikkat Çeken Yorum
Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma gelen bir yorumla şaşkınlık yaşadı. Bir takipçi, ünlü oyuncuya yönelik olarak, "Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici" ifadelerini kullandı. Bu sert ve olumsuz yorum, kısa sürede diğer kullanıcıların da dikkatini çekti ve tartışmalara yol açtı.
Işıl Yücesoy'dan Cevap
Gelen yoruma kayıtsız kalmayan Işıl Yücesoy, takipçisine doğrudan ve samimi bir şekilde yanıt verdi. Oyuncu, "Aaa ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var" sözleriyle hem şaşkınlığını hem de kırıcı olmayan bir üslupla karşılık verdi.
Bu cevap, sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Gündemde Kısa Sürede Yayıldı
Işıl Yücesoy'un yanıtı, ünlü oyuncunun hem sakin hem de esprili yaklaşımını ortaya koyması açısından dikkat çekti. Takipçiler, Yücesoy'un olumsuz yorumlara karşı verdiği yanıtı övgüyle karşıladı ve "Nezaketiyle fark yaratıyor", "Harika bir cevap, çok doğru" gibi yorumlarla destek verdi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu tutumunu takdir etti.
Bu olay, ünlü isimlerin sosyal medyada nasıl dikkat çekici ve ölçülü cevaplar verebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Anne Özlemi
Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman dikkat çeken Işıl Yücesoy, aylar önce anne özlemini dile getirdiği bir kareyle gündem olmuştu. Usta oyuncu annesini paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla anmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana"
Işıl Yücesoy'un çocuklu hali de en az annesi kadar dikkat çekmişti.
Fotoğraflar: Instagram