Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu stabil
97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen ve eğitmen Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Dormen’in sağlık durumu stabil olduğu ve doktorlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen isimlerinden Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. 97 yaşındaki usta sanatçı, doktorları tarafından yakından takip ediliyor.
Sağlık Durumu Stabil
Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
72 Yıllık Sanat Hayatı
Devlet sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72. yılını kutluyor. Dormen, tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle Türk sanatına büyük katkılarda bulundu.
Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.
