Hadise filtresiz ve doğal haliyle gündem oldu
Hadise, Instagram’dan paylaştığı makyajsız ve filtresiz videosuyla gündeme oturdu. Hayranları doğal görünümüne hayran kaldı ve yorumlarda “Makyajsız daha güzel” ifadeleri kullanıldı.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hadise, sahne kostümleri ve yoğun makyajıyla tanınsa da, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.
Şarkıcı, Instagram hesabında makyajsız ve filtresiz bir video yayınlayarak kendisini doğal haliyle gösterdi. Şarkıcının yılbaşı konseri hazırlık sürecini gösterdiği paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Videoyu gören takipçiler, Hadise'nin doğal güzelliğine övgüler yağdırdı. "Makyajsız daha güzel", "Harika görünüyorsun" gibi yorumlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının sahnedeki iddialı imajından farklı olarak bu samimi tarafını çok beğendi.
Makyajsız Paylaşımlar Trend Oluyor
Ünlü isimler arasında makyajsız ve filtresiz paylaşımlar son dönemde trend haline geldi. Hadise'nin paylaşımı da bu akıma örnek oldu. Sanatçının doğal görünümü, hem hayranlarını hem de magazin gündemini hareketlendirdi.
Videonun altına yapılan yorumlar, sosyal medyada kısa sürede yaygınlaşırken, şarkıcının doğal halinin gündem olmasına neden oldu.
İşte Hadise'nin o paylaşımı...
Fotoğraflar: Instagram