Hadise filtresiz ve doğal haliyle gündem oldu

Makyajsız Paylaşımlar Trend Oluyor

Ünlü isimler arasında makyajsız ve filtresiz paylaşımlar son dönemde trend haline geldi. Hadise'nin paylaşımı da bu akıma örnek oldu. Sanatçının doğal görünümü, hem hayranlarını hem de magazin gündemini hareketlendirdi.