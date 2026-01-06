Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat oldu: İşte son sağlık durumu

Katıldığı bir YouTube programında süreci ilk kez ayrıntılarıyla anlatan oyuncu, rahminden miyom aldırmak için girdiği operasyonda bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirtmişti. Yaklaşık 7 santimetrelik bu hasar nedeniyle bir hafta sonra sızıntı oluşmuş ve Bekiroğlu ikinci kez ameliyata alınmıştı.

Kaynak: Sosyal medya

Zorlu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik etkiler bıraktığını dile getiren oyuncu, bağırsağını onarmaya yönelik yapılan ilk girişimin başarısız olduğunu, bu nedenle yeni ameliyatlar planlandığını söylemişti: "Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisanda iki ameliyat daha geçireceğim"