Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat oldu: İşte son sağlık durumu
Miyom operasyonunda yaşanan doktor hatası sonrası zorlu bir süreçten geçen Aslı Bekiroğlu, bir kez daha ameliyat oldu. Oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Daha önce miyom ameliyatı sırasında yaşanan bir doktor hatası nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşayan Bekiroğlu, yeniden ameliyat edildiğini açıkladı.
Katıldığı bir YouTube programında süreci ilk kez ayrıntılarıyla anlatan oyuncu, rahminden miyom aldırmak için girdiği operasyonda bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirtmişti. Yaklaşık 7 santimetrelik bu hasar nedeniyle bir hafta sonra sızıntı oluşmuş ve Bekiroğlu ikinci kez ameliyata alınmıştı.
Zorlu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik etkiler bıraktığını dile getiren oyuncu, bağırsağını onarmaya yönelik yapılan ilk girişimin başarısız olduğunu, bu nedenle yeni ameliyatlar planlandığını söylemişti: "Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisanda iki ameliyat daha geçireceğim"
"Karnımda Stoma Var"
Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını ve sık sık hamile olup olmadığına dair sorularla karşılaştığını ifade eden Bekiroğlu, "Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da yıprandım" demişti.
Hastaneden Mesaj: "Şükürler Olsun"
Son olarak bir kez daha ameliyat olan Bekiroğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim" mesajını paylaştı.
Aslı Bekiroğlu'nun tedavi sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
"Yaşıyorum Şükür"
Geçtiğimiz haziran ayında 9 saat süren bir operasyon geçiren 29 yaşındaki oyuncu, o dönem Instagram hesabından "Yaşıyorum şükür" notuyla son durumunu duyurmuştu.