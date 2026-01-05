Sibel Can’dan torun Lina’ya 2 milyon dolarlık jest
Babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Sibel Can, torunu Lina için kesenin ağzını açtı. Oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya Etiler’de 2 milyon dolarlık lüks bir daire hediye etti.
11 yıl evli kalan Sibel Can ve Hakan Ural'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile 2022 yılında Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Miami'de dünyaya gelen torun Lina'nın doğumu, magazin gündeminde de büyük ses getirdi.
Babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Sibel Can'dan ise torun hediyesi gecikmedi. Posta'da yer alan habere göre; Sibel Can, torunu Lina için Etiler'de (86 milyon 75 bin TL) lüks bir daire satın aldı. Ünlü şarkıcının torununa olan ilgisi ve jesti sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
Babaanne olarak torununa ve ailesine yaptığı bu büyük jest, Can'ın çocuklarına olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Babaannesi Gibi Süslü Püslü!
Ünlü sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz haftalarda torunu Lina için aile arasında düzenlenen 40 mevlidi ile gündeme geldi. Minik Lina'nın duasından ilk görüntüler sosyal medyaya düşerken, özel detaylar da ortaya çıktı.
Aileye yakın kaynaklara göre Sibel Can, torununun ilk daveti için hazırlıklara günler öncesinden başladı. Bu özel güne özel olarak, ünlü bir modacıya özel tasarım elbise diktirdi.
Lina'nın özel dikim elbisesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Babaannesi gibi süslü püslü", "Babaannesinin izinde" yorumlarında bulundu.
Lina İsminin Anlamı
Arapça hurma ağacı fidesi anlamına gelmektedir.