Sibel Can’dan torun Lina’ya 2 milyon dolarlık jest

11 yıl evli kalan Sibel Can ve Hakan Ural'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile 2022 yılında Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Miami'de dünyaya gelen torun Lina'nın doğumu, magazin gündeminde de büyük ses getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Sibel Can'dan ise torun hediyesi gecikmedi. Posta'da yer alan habere göre; Sibel Can, torunu Lina için Etiler'de (86 milyon 75 bin TL) lüks bir daire satın aldı. Ünlü şarkıcının torununa olan ilgisi ve jesti sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.