Özcan Deniz’den Samar Dadgar açıklaması: Karalamak ve zarar vermek isteyenler var!
Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar’a yönelik eleştirilere net sözlerle yanıt verdi. Sanatçı, yeni projeleri ve devam eden çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Özcan Deniz, önceki akşam Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, eşi Samar Dadgar'ın "Samar ile Mutfak Kafası" programına dair konuştu.
"Çok Başarılı Bir İş Ortaya Koydu"
Deniz, eşine yönelik eleştirilere karşı çıkarak Dadgar'ın performansını övdü. Hürriyet'te yer alan habere göre; Samar Dadgar'ın şu anda 40 kişiye yemek hazırladığını belirten sanatçı, "Eşim çok başarılı bir iş yaptı. Şu an 40 kişiye yemek veriyor ve şahane bir iş ortaya koyuyor" dedi.
Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu karalamak ve zarar vermek isteyenler var. Hazmedilmesi kolay değil. Kimse Samar'ın kendini bu kadar güzel ifade edeceğini, bu kadar iyi bir iş yapacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum"
Sanatçı, kanser tedavisi gören annesine bakan kardeşi Yurda Gürler'in Tevfik Fikret'in 'Yiyin Efendiler Yiyin' şiirini sosyal medyada paylaşması hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Bu konulara girmek istemiyorum"
Özcan Deniz, Akın Akınözü ile yapay zeka desteğiyle çektikleri diziyi yakından takip ettiğini söyledi. Sanatçı, Öykü Karayel ile rol aldığı "Son Yemek" filmi hakkında da konuştu: "Filmin müzikleriyle uğraşıyoruz. Çok az bir işi kaldı. Yakında izleyici ile buluşacak."
2025 yılının kendisi için oldukça verimli geçtiğini belirten Özcan Deniz, "İş açısından benim için güzel geçti. Verimli bir yıl oldu. Onun dışında zor geçti" dedi.