Özcan Deniz’den Samar Dadgar açıklaması: Karalamak ve zarar vermek isteyenler var!

Deniz, eşine yönelik eleştirilere karşı çıkarak Dadgar'ın performansını övdü. Hürriyet'te yer alan habere göre; Samar Dadgar 'ın şu anda 40 kişiye yemek hazırladığını belirten sanatçı, "Eşim çok başarılı bir iş yaptı. Şu an 40 kişiye yemek veriyor ve şahane bir iş ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: Sosyal medya

Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu karalamak ve zarar vermek isteyenler var. Hazmedilmesi kolay değil. Kimse Samar'ın kendini bu kadar güzel ifade edeceğini, bu kadar iyi bir iş yapacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum"