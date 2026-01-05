İlişkilerde yeni kriter: Seda Sayan’ın kadınlara tavsiyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Kaynak: Sosyal medya

Seda Sayan'ın Hafızalara Kazınan Sözleri

İşte adeta mizahın kraliçesi haline gelen Kadırgalının ağzından çıkan efsaneleşmiş laflar:

-Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. O beni ilgilendirmez. Ben çorap kadınıyım.

-Ben köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan aslan gibi vergisini veren yardımlarını yapan... Ne yaptınız ulan siz?

-Uyuyan adamdan nefret! Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyor, sevmem. Nefret ederim uyuyan adamdan kalk git be adam.

-Ben flört etmiyorum direkt evleniyorum.