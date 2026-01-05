İlişkilerde yeni kriter: Seda Sayan’ın kadınlara tavsiyesi sosyal medyayı ikiye böldü
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, kadınlara ilginç bir tavsiyede bulundu. Sayan, beğendikleri erkeklere GBT yaptırmaları gerektiğini söyledi ve sosyal medyada tartışma yarattı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sadece sahne performansları ve özel hayatıyla değil, açıklamalarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Sayan son olarak kadınlara yönelik verdiği öneri ile gündeme geldi.
Ünlü sanatçı, evlenecek doğru ve dürüst erkek bulmanın zorlaştığını belirterek, ilk buluşmada beğenilen erkeğe GBT yaptırılması gerektiğini söyledi.
Sayan, "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın" sözleriyle sosyal medyada dikkat çekti.
Sosyal Medyada Tepkiler
Sayan'ın önerisi, hem destekleyenler hem de eleştirenler tarafından yoğun şekilde yorumlandı. Bazı kullanıcılar tavsiyeyi pratik ve dikkatli bir yaklaşım olarak değerlendirirken, bazıları ise bunun aşırı ve gereksiz bir kontrol yöntemi olduğunu savundu.
"Benim Zamanımı Alma Beni Al"
Her cümlesi sosyal medyada bir repliğe dönüşen Sayan, geçen aylarda da eşi Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini açıklayarak gündeme gelmişti.
Sayan, eşine evlenmeden önce "Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma beni al!" dediğini dile getirmişti. Sayan'ın sözleri "Teklif mi, tehdit mi?" dedirtmişti.
Seda Sayan'ın Hafızalara Kazınan Sözleri
İşte adeta mizahın kraliçesi haline gelen Kadırgalının ağzından çıkan efsaneleşmiş laflar:
-Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. O beni ilgilendirmez. Ben çorap kadınıyım.
-Ben köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan aslan gibi vergisini veren yardımlarını yapan... Ne yaptınız ulan siz?
-Uyuyan adamdan nefret! Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyor, sevmem. Nefret ederim uyuyan adamdan kalk git be adam.
-Ben flört etmiyorum direkt evleniyorum.