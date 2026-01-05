İbrahim Tatlıses'ten 3 evladına 3 ayrı not!
Yeni yaşını önce sahnede, ardından çocuklarıyla kutlayan İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Ünlü türkücü, oğlu İdo ve kızları Melek Zübeyde ile Elif için yazdığı duygusal notlarla dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses, yeni yaşını geçtiğimiz günlerde Batum'da sahnede kutlamıştı. Sürpriz pasta karşısında duygulanan sanatçı, bu kez ailesiyle bir araya gelerek doğum günü coşkusunu çocuklarıyla paylaştı.
Çocuklarıyla Kareler Paylaştı 📸
Ünlü türkücü, oğlu İdo Tatlıses, kızları Elif Ada Tatlıses ve Melek Zübeyde Akkaş'la bir araya geldi. Tatlıses, her biriyle ayrı ayrı fotoğraflar paylaşarak duygularını dile getirdi.
"Benim En Merhametlim"
Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile olan karesine Tatlıses, "Kızım Melek, adı gibi melek... Benim en merhametlim. İyi ki sen benim kızımsın" notunu düştü.
"İsmin Gibi Hep Dik Dur"
Elif Ada Tatlıses'le paylaşımında ise sanatçı, "Güzel prensesim... İsmin gibi hep dik dur. Baban hep senin yanında. İyi ki varsın altın ufağım" ifadelerini kullandı.
İdo Tatlıses'e Özel Mesaj
Oğlu İdo Tatlıses için daha uzun ve duygusal bir mesaj yazan İbrahim Tatlıses, "Oğlum İdoommm... Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Sen de iyi ki benim oğlumsun. Allah seni evlatlarından ve benim yanımdan ayırmasın" sözleriyle dikkat çekti.
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.