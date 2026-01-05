İbrahim Tatlıses'ten 3 evladına 3 ayrı not!

Elif Ada Tatlıses'le paylaşımında ise sanatçı, "Güzel prensesim... İsmin gibi hep dik dur. Baban hep senin yanında. İyi ki varsın altın ufağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

İdo Tatlıses'e Özel Mesaj

Oğlu İdo Tatlıses için daha uzun ve duygusal bir mesaj yazan İbrahim Tatlıses, "Oğlum İdoommm... Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Sen de iyi ki benim oğlumsun. Allah seni evlatlarından ve benim yanımdan ayırmasın" sözleriyle dikkat çekti.