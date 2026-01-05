Cemre Baysel’in takıntılı hayranlarına 6 yıl hapis istemi
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, set ortamında yaşanan takip ve taciz iddiasıyla yargıya başvurdu. Annesinin telefonunun aranması ve oyuncu adına verilen çok sayıda yemek siparişi sonrası iki kişi hakkında dava açıldı. Şüpheliler için 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Oyuncu Cemre Baysel, geçtiğimiz şubat ayında dizi setinde yaşadığı rahatsız edici olaylar nedeniyle iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki sette karavanda bulunduğu sırada Emirhan G. ve Murat S.'nin oyuncuyu takip ettiği öne sürüldü.
İddiaya göre şüpheliler, Baysel'in annesi Fatime Baysel'e ait telefon numarasını ele geçirerek arama yaptı. Telefonda, sette olduklarını ve Cemre Baysel'le görüşüp fotoğraf çektirmek istediklerini söylediler. Aynı zamanda, oyuncu adına sete 18 adet yemek siparişi verildi. Siparişler iade edilirken, set çalışanlarının şüphelilerin numaralarını aramasıyla taraflar arasında tartışma yaşandı.
Gözaltı ve Adli Kontrol Süreci
Cemre Baysel'in şikayeti üzerine Emirhan G. ve Murat S. polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şüpheliler adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
Dava Açıldı
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelerin beyanlarında birbirini suçladıkları anlaşılsa da şüphelilerin iştirak halinde suçu işledikleri kaydedildi.
Şüpheliler hakkında 'ısrarlı takip', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçlarından 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
"Olaydan Haberim Yok"
Emirhan G., savcılıktaki ifadesinde, sette arkadaşı Murat S. ile karşılaştığını, telefonunu istediğini, kiminle görüştüğünü bilmediğini ifade etti. Bir süre sonra gelen telefonla Cemre Baysel ve yakınlarını neden aradıklarının sorulduğunu, olaydan haberdar olmadığını söyledi.