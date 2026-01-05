Cemre Baysel’in takıntılı hayranlarına 6 yıl hapis istemi

Kaynak: Sosyal medya

"Olaydan Haberim Yok"

Emirhan G., savcılıktaki ifadesinde, sette arkadaşı Murat S. ile karşılaştığını, telefonunu istediğini, kiminle görüştüğünü bilmediğini ifade etti. Bir süre sonra gelen telefonla Cemre Baysel ve yakınlarını neden aradıklarının sorulduğunu, olaydan haberdar olmadığını söyledi.