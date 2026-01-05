Boşanma aşamasındaki Güzide Duran’dan çok ağır beddua!
Uzun süredir çekişmeli boşanma süreciyle gündemde olan Güzide Duran, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Duran’ın sözleri, yaşadığı sürece dair en sert çıkışlarından biri olarak yorumlandı.
Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan Güzide Duran, kısa süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yaparak yeniden magazin gündeminin odağına yerleşti. Yıllar önce iş insanı Adnan Aksoy ile evlenerek yurt dışına yerleşen Duran'ın, 16 yılın ardından boşanma kararı alması kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı.
Çekişmeli Boşanma Süreci ⚖️
Boşanma kararının açıklanmasının ardından sürecin beklendiği gibi ilerlemediği ortaya çıktı. Çiftin boşanma davasının halen sonuçlanmaması ve sürecin giderek daha da çekişmeli bir hal alması dikkat çekti.
Dava dosyasında yüksek tazminat ve nafaka taleplerinin yer aldığı, Duran'ın ise bu süreçte sık sık yaşadığı zorluklara dair serzenişlerde bulunduğu konuşuldu.
Resmi Olarak Boşanmadan Yeni Aşk
Boşanma süreci devam ederken Güzide Duran'ın Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişki de magazin gündeminde geniş yer buldu. İlk etapta gözlerden uzak yaşanan birliktelik, daha sonra kameralara yansıdı. Duran, bu süreçte yaptığı açıklamalarda hayatına devam etmek istediğini ve boşanma sürecinde kendisini sıkışmış hissettiğini dile getirmişti.
Sosyal Medyada Dikkat Çeken Paylaşım 📱
Gündemi asıl hareketlendiren ise Güzide Duran'ın son sosyal medya paylaşımı oldu. Uzun süredir boşanamamaktan yakındığı bilinen Duran, paylaştığı hikayede yaşadıklarına sert ifadelerle tepki gösterdi. Duran'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Duran, paylaşımında "Ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini" dedi.
Duran'ın paylaşımı, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri açıklamayı yaşananların bir dışavurumu olarak değerlendirirken, kimileri ise sürecin geldiği noktaya dikkat çekti.