Boşanma aşamasındaki Güzide Duran’dan çok ağır beddua!

Resmi Olarak Boşanmadan Yeni Aşk Boşanma süreci devam ederken Güzide Duran'ın Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişki de magazin gündeminde geniş yer buldu. İlk etapta gözlerden uzak yaşanan birliktelik, daha sonra kameralara yansıdı. Duran, bu süreçte yaptığı açıklamalarda hayatına devam etmek istediğini ve boşanma sürecinde kendisini sıkışmış hissettiğini dile getirmişti.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Paylaşım 📱 Gündemi asıl hareketlendiren ise Güzide Duran'ın son sosyal medya paylaşımı oldu. Uzun süredir boşanamamaktan yakındığı bilinen Duran, paylaştığı hikayede yaşadıklarına sert ifadelerle tepki gösterdi. Duran'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Duran, paylaşımında "Ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini" dedi.