Alişan’dan botoks iddialarına yanıt: Kaşlar gündem oldu
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Alişan, bu kez yüzündeki değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaşlarıyla ilgili ortaya atılan botoks iddialarına ünlü şarkıcıdan kısa ve esprili bir açıklama geldi.
Uzun yıllardır sahnelerin ve ekranların tanınan ismi olan Alişan, son dönemde fit görüntüsüyle öne çıktı. Verdiği kiloların ardından paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma başlattı. Ünlü şarkıcının takipçileri, sanatçının yüz hatlarındaki değişimi estetik müdahaleyle ilişkilendirdi.
Botoks İddiaları Gündeme Geldi
Özellikle bir yayına katıldığı sırada kaşlarının farklı görünmesi, "Botoks yaptırdı mı?" sorularını beraberinde getirdi. Kısa sürede yayılan görüntüler, Alişan'ı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.
Alişan'dan İddialara Yanıt
Ünlü şarkıcı, iddialara Instagram hesabından yanıt verdi. Paylaştığı fotoğrafın altına, "Kaşlar düştü, sakin olalım, her şey yolunda" notunu düşen Alişan, söylentilere noktayı koydu.
İşte estetik iddialarını ti'ye alan Alişan'ın o paylaşımı...
Özel Yaşamı
Buse Varol ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Alişan, 2018 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 2021 yılında ise çiftin Eliz adında bir kızı oldu.
Hem Alişan hem de Buse Varol, birçok meslektaşlarının aksine sosyal medya hesaplarında çocuklarına sık sık yer veriyor.