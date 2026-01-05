Alişan’dan botoks iddialarına yanıt: Kaşlar gündem oldu

Uzun yıllardır sahnelerin ve ekranların tanınan ismi olan Alişan , son dönemde fit görüntüsüyle öne çıktı. Verdiği kiloların ardından paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma başlattı. Ünlü şarkıcının takipçileri, sanatçının yüz hatlarındaki değişimi estetik müdahaleyle ilişkilendirdi.

Botoks İddiaları Gündeme Geldi

Özellikle bir yayına katıldığı sırada kaşlarının farklı görünmesi, "Botoks yaptırdı mı?" sorularını beraberinde getirdi. Kısa sürede yayılan görüntüler, Alişan'ı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.