3.5 aylık evlilikteki kriz çözüldü: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı

Evlilik öncesinde imzalanan mal ayrılığı esaslı sözleşme nedeniyle tarafların nafaka veya mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı iddiaları da basında yer aldı.

Barışma Kararı Ancak Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, evliliklerine bir şans daha vermeye karar verdi. Çift, birlikte katıldıkları bir yayında barıştıklarını açıkladı. Gülseren Ceylan, "Barıştık evet, evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum" dedi.

Erbil'den Kısa ve Net Yanıt Erbil ise kısa ve net bir şekilde, "Yes" yanıtıyla mutlu olduklarını ifade etti.