3.5 aylık evlilikteki kriz çözüldü: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı
3,5 aylık evlilikte boşanma iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ayrılık kararından üç hafta sonra barıştı. Çift, birlikte yaptıkları yayında mutlu olduklarını duyurdu.
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025'te Sarıyer'de evlenmişti. Aralarındaki 40 yaş farkı da ilk günden itibaren magazin gündeminde sıkça yer bulmuştu.
Boşanma İddiaları
Çiçeği burnunda evliler, geçen günlerde herkesi şaşırtan bir haberle gündem olmuştu. Yaklaşık 3,5 aylık evliliklerinin ardından tarafların boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.
Boşanma nedeni olarak yaş farkından kaynaklanan görüş ayrılıkları ve süregelen tartışmalar gösterilmişti.
Evlilik öncesinde imzalanan mal ayrılığı esaslı sözleşme nedeniyle tarafların nafaka veya mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı iddiaları da basında yer aldı.
Barışma Kararı
Ancak Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, evliliklerine bir şans daha vermeye karar verdi. Çift, birlikte katıldıkları bir yayında barıştıklarını açıkladı. Gülseren Ceylan, "Barıştık evet, evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum" dedi.
Erbil'den Kısa ve Net Yanıt
Erbil ise kısa ve net bir şekilde, "Yes" yanıtıyla mutlu olduklarını ifade etti.
Çiftin barışması, magazin dünyasında büyük ilgi topladı. 3,5 aylık kısa evlilik ve hızlı barışma, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın bundan sonraki süreçte evliliklerini nasıl sürdüreceği merak konusu oldu.