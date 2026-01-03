Jisoo 31 oldu sosyal medya yıkıldı! BLACKPINK üyeleri Rose, Lisa ve Jennie işte böyle kutladı
Jisoo 3 Ocak'ta 31 yaşına girerken BLACKPINK üyeleri Rosé, Lisa ve Jennie'den peş peşe kutlama mesajları geldi. Sosyal medyada paylaşılan samimi kareler ve sevgi dolu notlar kısa sürede gündem olurken hayranlar Jisoo'ya binlerce mesajla destek verdi.
BLACKPINK'te doğum günü coşkusu tüm dünyaya yayıldı. Jisoo 31 yaşına girerken Rosé, Lisa ve Jennie'den gelen kutlama mesajları sosyal medyayı adeta salladı. Üyelerin paylaştığı samimi kareler ve "seni seviyorum" notları kısa sürede gündem olurken hayranlardan beğeni yağdı.
BLACKPINK grubunun yaşça en büyük üyesi Kim Jisoo, 3 Ocak 2026'da 31 yaşına girerken Rosé, Lisa ve Jennie'den gelen sevgi dolu mesajlar sosyal medyada gündem oldu.
Hem yaklaşan grup dönüşü hem de solo projeleri konuşulan Jisoo için zamanlama adeta kusursuzdu.
Gece yarısını bekleyen ilk isim Rosé oldu. Jisoo ile samimi bir selfie paylaşan ünlü şarkıcı, "Mutlu Jisoo günü. Seni seviyorum, dünyanın en mutlu gününü geçir" notunu düştü.
Jisoo ise bu paylaşıma esprili ve duygusal bir yanıt vererek Rosé'yi "bir numarası" ilan etti.
Sahne arkasından bir başka sürpriz ise Lisa'dan geldi.
DEADLINE dünya turnesinin çekimlerinden bir kare paylaşan Lisa, Jisoo'ya "Doğum günün kutlu olsun" diyerek seslendi.
Jisoo da bu paylaşıma "Seni özledim Lili, seni seviyorum" notuyla karşılık verdi.
Kutlamaların finali ise Jennie'den geldi.
Daha önce hiç görülmemiş bir kulis arkası fotoğrafını paylaşan Jennie, Jisoo'ya "Benim Ji-chu'm, doğum günün kutlu olsun. 2026'da da birlikte mutlu olalım" sözleriyle seslendi.
İkilinin samimi pozu hayranlardan binlerce beğeni aldı.
BLACKPINK üyelerinin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada viral olurken hayranlar hem Jisoo'nun doğum gününü kutladı hem de grubun yaklaşan müzik dönüşü için heyecanını dile getirdi.
Sosyal medyada konuşulanlara göre BLACKPINK önümüzdeki aylarda yeni albümle sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor.
