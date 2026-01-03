Jisoo 31 oldu sosyal medya yıkıldı! BLACKPINK üyeleri Rose, Lisa ve Jennie işte böyle kutladı

Gece yarısını bekleyen ilk isim Rosé oldu. Jisoo ile samimi bir selfie paylaşan ünlü şarkıcı, "Mutlu Jisoo günü. Seni seviyorum, dünyanın en mutlu gününü geçir" notunu düştü.

Jisoo ise bu paylaşıma esprili ve duygusal bir yanıt vererek Rosé'yi "bir numarası" ilan etti.

Sahne arkasından bir başka sürpriz ise Lisa'dan geldi. DEADLINE dünya turnesinin çekimlerinden bir kare paylaşan Lisa, Jisoo'ya "Doğum günün kutlu olsun" diyerek seslendi.

Jisoo da bu paylaşıma "Seni özledim Lili, seni seviyorum" notuyla karşılık verdi.