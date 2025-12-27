Yeşilçam'ın Zıp Zıp'ı Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı

Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi isimlerle aynı projelerde yer alan Necdet Kökeş, 15 Aralık'ta fenalaşarak Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oyuncunun nefes darlığı şikayeti nedeniyle tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, Adana'da dünyaya geldi. Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a yerleşti. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.