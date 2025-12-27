PODCAST CANLI YAYIN

Yeşilçam'ın Zıp Zıp'ı Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden Necdet Kökeş, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor.

Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi isimlerle aynı projelerde yer alan Necdet Kökeş, 15 Aralık'ta fenalaşarak Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oyuncunun nefes darlığı şikayeti nedeniyle tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, Adana'da dünyaya geldi. Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a yerleşti. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.

"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol alan Necdet Kökeş, emekli olmasının ardından 1995 yılında sinemaya veda etmedi.

