Umuda koşmaya devam: Gamze Özçelik’ten Gazze’ye battaniye ve çadır yardımı

Gamze Özçelik , Gazze 'de yaşanan insani krizin ilk gününden bu yana bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında yürütülen çalışmalarla, zor şartlar altında yaşayan ailelere temel ihtiyaçlar ulaştırılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Umuda Koşanlar Derneği olarak mücadeleyi asla bırakmayacaklarını vurgulayan Özçelik, şu günlerde ise Gazze 'deki kış şartlarında yardıma koşuyor.

"Soğuk, Gazze'de sadece havayı değil hayatı da sertleştiriyor" diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: "Soykırımın kalıntılarında binlerce aile, rüzgârı tutmayan çadırlarda yağmurla çamura dönen zeminlerde kışı geçirmek için yaşam mücadelesi veriyor"

Özçelik, şunları söyledi: "Gece sıcaklık düştüğünde battaniyesi olmayan, yakacağı biten, üstüne giyecek kalın bir kıyafet bulamayan çocuklar daha da savunmasız kalıyor. Bizler bu zorlu günlerde Gazze'de; battaniye, çadır, kışlık giyim, yakacak desteği ulaştırarak ailelerin soğuğa karşı biraz daha güçlü durabilmesine destek olmaya çalışıyoruz"