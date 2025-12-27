Kuruluş Orhan'ın Flavius'u Şükrü Özyıldız'dan kas şov!

Takipçileri, fotoğrafın altına "kas şov", "çok iyi", "fizik desen var" ve "hem yakışıklı hem sporcu" gibi ifadeler bıraktı.

Kaynak: Sosyal medya

Bir dönem sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiren Şükrü Özyıldız, ayrılığın ardından da gündemde kalmayı sürdürüyor. Başarılı oyuncu, son dönemde hem dizideki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.