Kuruluş Orhan'ın Flavius'u Şükrü Özyıldız'dan kas şov!

Kuruluş Orhan dizisinde Flavius karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şükrü Özyıldız, spor salonundan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinde "Flavius" karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

Spor salonunda çekilen üstsüz karesini paylaşan Özyıldız, takipçilerinin odağı oldu.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, fotoğrafın altına "kas şov", "çok iyi", "fizik desen var" ve "hem yakışıklı hem sporcu" gibi ifadeler bıraktı.

İşte o paylaşım...

Bir dönem sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiren Şükrü Özyıldız, ayrılığın ardından da gündemde kalmayı sürdürüyor. Başarılı oyuncu, son dönemde hem dizideki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

