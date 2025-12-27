PODCAST CANLI YAYIN

Kim der 80 yaşında! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray son fotoğrafıyla ağızları açık bıraktı

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Türkan Şoray, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafıyla büyük ilgi gördü. Spor tarzı ve enerjik görünümüyle dikkat çeken usta oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Usta oyuncunun son fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi görürken, sade ve spor tarzı dikkat çekti.

Mersin'den Gelen Kare

Paylaşımını Mersin'den yapan Türkan Şoray'ın enerjik görüntüsü takipçilerini şaşırttı.

Yıllara meydan okuyan duruşu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Şoray, bir kez daha hayran bıraktı.

Yorum ve Beğeni Yağmuru💬📸

Fotoğrafın ardından sosyal medya kullanıcıları adeta yorum yarışına girdi.

"Kim der 80 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar öne çıkarken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Türkan Şoray'ın o paylaşımı...

