Işın Karaca 1 yılda 30 kilo verdi: Son hali şaşırttı

Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Işın Karaca, son bir yılda gerçekleştirdiği kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çekti. 52 yaşındaki şarkıcı, 90 kilodan 60 kiloya düşerek adeta bambaşka biri oldu.

Kaynak: Sosyal medya İzmir'de Sessiz Bir Hayat Şehir hayatından uzaklaşan Karaca, İzmir'in Urla ilçesine yerleşti ve sakin bir yaşamı tercih etti. Bu süreçte hem sağlığına hem de fiziksel görünümüne odaklandı.