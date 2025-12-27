Işın Karaca 1 yılda 30 kilo verdi: Son hali şaşırttı
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, son bir yılda 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. İzmir’in Urla ilçesinde sakin bir hayat sürerken, fit hali sosyal medyada gündem oldu.
Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Işın Karaca, son bir yılda gerçekleştirdiği kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çekti. 52 yaşındaki şarkıcı, 90 kilodan 60 kiloya düşerek adeta bambaşka biri oldu.
İzmir'de Sessiz Bir Hayat
Şehir hayatından uzaklaşan Karaca, İzmir'in Urla ilçesine yerleşti ve sakin bir yaşamı tercih etti. Bu süreçte hem sağlığına hem de fiziksel görünümüne odaklandı.
Sırrını İlk Kez Paylaştı
Bir programda kilo verme sürecini anlatan Karaca, "Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum" dedi.
Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu"
Yeni albüm hazırlıkları öncesi imaj değişikliğine giden Karaca, sosyal medyada paylaştığı son pozu ile büyük ilgi gördü.
Verdiği kilolar sayesinde adeta "iğne ipliğe" dönen şarkıcının son hali, takipçilerini hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.