PODCAST CANLI YAYIN

Işın Karaca 1 yılda 30 kilo verdi: Son hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, son bir yılda 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. İzmir’in Urla ilçesinde sakin bir hayat sürerken, fit hali sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Işın Karaca 1 yılda 30 kilo verdi: Son hali şaşırttı

Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Işın Karaca, son bir yılda gerçekleştirdiği kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çekti. 52 yaşındaki şarkıcı, 90 kilodan 60 kiloya düşerek adeta bambaşka biri oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İzmir'de Sessiz Bir Hayat

Şehir hayatından uzaklaşan Karaca, İzmir'in Urla ilçesine yerleşti ve sakin bir yaşamı tercih etti. Bu süreçte hem sağlığına hem de fiziksel görünümüne odaklandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sırrını İlk Kez Paylaştı

Bir programda kilo verme sürecini anlatan Karaca, "Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yeni albüm hazırlıkları öncesi imaj değişikliğine giden Karaca, sosyal medyada paylaştığı son pozu ile büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Verdiği kilolar sayesinde adeta "iğne ipliğe" dönen şarkıcının son hali, takipçilerini hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Liste kabarık: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 17'si tutuklandı
İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu
Bir yolsuzluk operasyonu daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Kar sezonu başladı: Ankara ve İstanbul'da sulu Doğu'da lapa lapa
“Pazar günleri kapansın” tartışması market sektörünü böldü: Esnaf istiyor zincir karşı çıkıyor!
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!
Fahiş site aidatına Meclis freni: Onay alınmadan aidat toplanamayacak
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Ebru Gündeş'in ilk eşi bakın kim: Henüz 16'sında gizemli bir evlilik!