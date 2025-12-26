Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna arkadaşının filtresinden nasibini aldı!
Usta oyuncu Güven Hokna’nın sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı kısa sürede dikkat çekti. Yoğun filtre kullanımı, takipçilerin yorumlarına yansıdı ve paylaşım gündeme oturdu.
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlarda yer alan usta oyuncu Güven Hokna, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla konuşulmaya başlandı.
Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan 79 yaşındaki sanatçının karesi, kullanılan efektler nedeniyle dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğrafta yüz hatlarının neredeyse tamamen pürüzsüzleştiği görüldü. Bu durum, takipçilerin gözünden kaçmadı.
Pek çok kullanıcı, fotoğraftaki yoğun filtre için "Biraz fazla kaçmış" ve "Filtre abartılı olmuş" şeklinde yorumlar yaptı.
Özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye Hanım karakteriyle hafızalarda yer eden Hokna'nın bu karesi, dizinin hayranları arasında da konuşuldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraf, farklı yorumları beraberinde getirdi.
Söz konusu paylaşım, sanatçının sevenleri arasında hem şaşkınlık hem de merak uyandırırken, fotoğraf üzerindeki filtre kullanımı bir kez daha tartışma konusu oldu.
İşte Güven Hokna'nın çok konuşulan karesi...