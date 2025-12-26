Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna arkadaşının filtresinden nasibini aldı!

Kaynak: Sosyal medya Pek çok kullanıcı, fotoğraftaki yoğun filtre için "Biraz fazla kaçmış" ve "Filtre abartılı olmuş" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye Hanım karakteriyle hafızalarda yer eden Hokna'nın bu karesi, dizinin hayranları arasında da konuşuldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraf, farklı yorumları beraberinde getirdi.