Survivor Yiğit Poyraz 31 yaşında! Yasmin Erbil’den romantik kutlama
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz, 31. yaşını kutladı. Poyraz’ın doğum günü, sevgilisi Yasmin Erbil’in sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu.
Survivor All Star 2025 sezonunda yarışan ve adaya sürpriz bir şekilde veda eden Yiğit Poyraz, yarışma sonrası özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Poyraz, sevgilisiyle yan yana paylaşım yapmayınca ayrılık söylentileri gündeme gelmişti. Yasmin Erbil'in birkaç gün boyunca sessiz kalması da bu iddiaları güçlendiren detaylar arasında yer aldı.
Londra Tatili İddiaları Bitirdi ✈️
Çift, ayrılık söylentilerinin ardından Londra'ya birlikte gittikleri tatilden paylaştıkları karelerle dedikodulara net bir yanıt verdi.
Instagram'da peş peşe yayımlanan fotoğraflar, ikilinin ilişkilerinin devam ettiğini gözler önüne serdi.
Doğum Gününe Romantik Mesaj 🎂
Yiğit Poyraz'ın 31. yaş günü ise aşk dolu bir paylaşımla taçlandı. Yasmin Erbil, sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı kareyle kutladı.
Erbil, gönderisine "En iyi kalpli insana mutlu yıllar" notunu düşerek romantik mesajıyla dikkat çekti.
Yasmin Erbil'in bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, çift bir kez daha magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasına girdi.
İşte o paylaşım...