Sinem Kobal’dan yeni imaj hamlesi: Saçlarına kakül ekledi

Değişimi ve modern tarzıyla göz dolduran Kobal, kendine has duruşunu ve zarif stilini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Sosyal medya

Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliği ve iki kızının mutluluğu ile de sıkça gündeme gelen Kobal, bu yeni imajıyla hem sosyal medyada hem de hayranlarının gözünde taze bir görünüm kazandı.