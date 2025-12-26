PODCAST CANLI YAYIN

Sinem Kobal’dan yeni imaj hamlesi: Saçlarına kakül ekledi

ATV'nin A.B.İ dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, saçlarını kakül kestirerek taze bir imaj kazandı.

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve iki kızlarıyla mutlu bir aile hayatı süren Sinem Kobal, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal Medyada İlgi Odağı

Sinem Kobal, özellikle ailesiyle ve günlük hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor. Son olarak yaptığı paylaşımda saçlarının önünü kakül kestirdiğini gösteren ünlü oyuncu, hem değişimi hem de enerjik görünümüyle dikkatleri üzerine topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yeni İmajıyla Beğeni Topladı

Kobal'ın kaküllü yeni saç modeli, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü oyuncunun bu taze görünümünü beğeni ve yorumlarla destekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Değişimi ve modern tarzıyla göz dolduran Kobal, kendine has duruşunu ve zarif stilini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliği ve iki kızının mutluluğu ile de sıkça gündeme gelen Kobal, bu yeni imajıyla hem sosyal medyada hem de hayranlarının gözünde taze bir görünüm kazandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları "Ne yapsa yakışıyor", "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Sinem Kobal'ın yeni imajı...

