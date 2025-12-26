Sevenlerini korkutmuştu: Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı!
“Geniş Aile” dizisinin unutulmaz karakteri Cevahir’e hayat veren Ufuk Özkan, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yoğun bakım süreci sonrası taburcu edilen oyuncunun son görüntüsü ortaya çıktı.
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.
Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü.
Ancak peş peşe gelen açıklamalarla intihar iddiaları yalanlandı. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Şükürler olsun, abimi bugün ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorlarımızın kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandığında ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci için hemen harekete geçilecek. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.
Hastane çıkışı basına konuşan Umut Özkan,"Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya'da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona 'Setlere gitme, hastaneye yat' dedim. O ise 'Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım' dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı." ifadelerini kullandı.
İddialara Yanıt Verdi
Hastaneden taburcu edildikten sonra konuşan Ufuk Özkan ise sağlık durumuna dair çıkan haberlerle ilgili şunları söyledi:
"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."
Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz aylarda tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Ufuk Özkan'ın son hali, sosyal medyada paylaşılan yeni bir kareyle gündeme geldi.
Görüntülere göre Özkan, Konya'da bir tandırcının misafiri oldu. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, oyuncunun daha iyi göründüğü yorumları yapıldı.