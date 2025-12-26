Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya tatilde romantik anlar paylaştı

Instagram'dan paylaştıkları karelerde gülümsemeleri ve samimi halleriyle dikkat çeken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya , hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Çift, tatil boyunca hem fotoğraf kareleri hem de paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Kaynak: Sosyal medya

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, Prag tatilinden gelen yeni fotoğraflarla aşklarını bir kez daha gözler önüne sererken, çiftin bu romantik karesi takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.