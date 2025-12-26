PODCAST CANLI YAYIN

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya tatilde romantik anlar paylaştı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Özgü Kaya, Prag tatilinde paylaştıkları romantik pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, Prag'da geçirdikleri romantik anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tatil boyunca hem tarihi yerleri gezip hem de birlikte vakit geçiren çift, paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Instagram'dan paylaştıkları karelerde gülümsemeleri ve samimi halleriyle dikkat çeken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Çift, tatil boyunca hem fotoğraf kareleri hem de paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, Prag tatilinden gelen yeni fotoğraflarla aşklarını bir kez daha gözler önüne sererken, çiftin bu romantik karesi takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

