Icardi’nin sevgilisi China Suarez paylaşımıyla şaşırttı: Hamile mi?

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suárez, sosyal medyada bebek pusetinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım, takipçileri arasında “hamile mi?” sorularını gündeme getirdi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli oyuncu ve model China Suarez'in ilişkisi, sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

İkili, paylaştıkları aşk dolu karelerle gündem yaratmaya devam ederken, son paylaşımları hayranlarını şaşırttı.

Puset Detayı Dikkat Çekti

China Suarez'in son paylaşımında bir bebek pusetinin yer alması, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları bu kare üzerinden "Acaba çift bebek mi bekliyor?" sorusunu sormaya başladı ve gönderi kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Henüz Açıklama Yok

Paylaşım binlerce beğeni ve yorum alırken, ne Suarez ne de Icardi'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu durum, sosyal medyada spekülasyonların artmasına yol açtı.

işte Suarez'in o paylaşımı...

