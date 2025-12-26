Icardi’nin sevgilisi China Suarez paylaşımıyla şaşırttı: Hamile mi?

Sosyal medya kullanıcıları bu kare üzerinden "Acaba çift bebek mi bekliyor?" sorusunu sormaya başladı ve gönderi kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Kaynak: Sosyal medya

Henüz Açıklama Yok

Paylaşım binlerce beğeni ve yorum alırken, ne Suarez ne de Icardi'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu durum, sosyal medyada spekülasyonların artmasına yol açtı.